"الغربان" و"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".. أفلام يشاهدها الجمهور قريبا

كتب- مروان الطيب:

تشهد دور العرض السينمائي خلال الفترة المُقبلة طرح عدد كبير من الأفلام، التي يشارك في بطولتها كوكبة من نجوم الفن.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأعمال السينمائية المنتظر عرضها قريبا:

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

ينتظر عشاق السينما، عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" مطلع عام 2025، وذلك بعد عرضه مؤخرًا بالعديد من المحافل السينمائية العالمية، كان بدايتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن شاب ثلاثيني يتورط برفقة رامبو كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل جاره كارم، الأمر الذي يدفع حسن للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه ورامبو من مصير مجهول.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، تأليف محمد الحسيني، إخراج خالد منصور، ومن المقرر عرضه في السينمات مطلع شهر يناير 2025.

"بضع ساعات في يوم ما"

ينتظر أبطال وصناع فيلم "بضع ساعات في يوم ما" عرضه في السينمات يوم 26 ديسمبر الجاري، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للمؤلف محمد صادق، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والرومانسية، في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى بضع ساعات، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تترابط وتتشابك القصص بينهم، ويجمعهم الحب.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، هنا الزاهد، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام.

"أوسكار: عودة الماموث"

ينتمي الفيلم لنوعية الخيال العلمي، حيث تدور أحداثه حول عودة الماموث، الكائن العملاق المنقرض إلى الحياة، نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، حيث تتسارع الأحداث عبر شوارع المدينة.

ويشارك ببطولة الفيلم أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، عزت زين، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2025.

"الست"

الفيلم ينتمي لنوعية أعمال السير، تدور أحداثه حول "كوكب الشرق" أم كلثوم، وعلاقتها بأبرز الشعراء والملحنين، وكونها أيقونة خلدها التاريخ، وتجسد شخصية أم كلثوم على شاشة السينما النجمة منى زكي، ويشاركها البطولة مجموعة من ألمع نجوم السينما المصرية، هم: أحمد حلمي، محمد فراج، عمرو سعد، أحمد داود، تامر نبيل، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2025.

"الغربان"

ينتمي الفيلم لنوعية التشويق والإثارة، عن الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا عام 1941، ومعركة رومل في العلمين، حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة، الفيلم بطولة: عمرو سعد، وإخراج ياسين حسن، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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