يواصل فيلم الخيال العلمي "Project Hail Mary" التربع على عرش شباك التذاكر الأمريكي والعالمي محطما العديد من الأرقام القياسية.

وبلغت إيرادات الفيلم عالميا 330 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 200 مليون، وذلك وفقا لموقع "IMDB" العالمي، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ 500 مليون دولار مع نهاية عطلة الأسبوع المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والخيال العلمي حول رائد فضاء يستيقظ من سباته العميق ليجد نفسه داخل مركبة فضاء مع صعوبة في تذكر مهمته الرئيسية، ومع الوقت يبدأ في استعادة ذاكرته ليكتشف أنه في مهمة لمعرفة السبب وراء ظهور مادة غريبة تقضي على الشمس في محاولة لإنقاذ كوكب الأرض.

الفيلم يشارك ببطولته كل من ريان جوسلينج، ساندرا هولر، جيمس أورتيز، ليونيل بويس، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الأمريكي أندي وير التي صدرت عام 2021.

كواليس فيلم "Project Hail Mary"

الفيلم يعرض بتقنية IMAX عالية الدقة والوضوح، وحاز الفيلم على إشادات كبيرة من قبل الجمهور والنقاد، كما دخل الفيلم قائمة "IMDB" لأفضل 100 فيلم في تاريخ السينما واحتل المركز 79، وبدأ عرضه في مصر بالتزامن مع عيد الفطر، وحصل على تقييم 8.5/10 على موقع "IMDB".

أعمال ينتظر عرضها ريان جوسلينج قريبا

ينتظر النجم العالمي ريان جوسلينج عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن والكوميديا "Tough Guys" ويشاركه البطولة النجم ويل فيريل، كما يشارك بفيلم الخيال العلمي "Star Wars: Starfighter" المقرر طرحه بالسينمات بحلول عام 2027.

