الأوسكار 2026.. شون بن يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "One Battle After Another"

كتب : مصراوي

02:42 ص 16/03/2026

كتب- مروان الطيب:

فاز النجم العالمي شون بن بجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد" عن فيلم الدراما والتشويق "One Battle After Another" بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام.

ويقام الحفل على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

كان من أبرز نجوم هوليوود الذين حضروا على الريد كاربت هذا العام، ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلا فانينج، تيموثي شالاميه.

فيلم "One Battle After Another" مرشح لـ13 جائزة أوسكار هذا العام، إذ يحتل المركز الثاني في ترشيحات الأوسكار بعد فيلم الرعب والإثارة "Sinners" المرشح لـ 16 جائزة.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق حول ثوري سابق يُجبر على العودة إلى نمط حياته القتالي القديم عندما يصبح هو وابنته مطاردَين من قِبل ضابط عسكري فاسد.

الفيلم مرشح لـ12 جائزة أخرى من ضمنها أفضل مونتاج، أفضل ممثل مساعد، أفضل إخراج، أفضل فيلم في العام.

شارك ببطولة الفيلم كلا من: "ليوناردو دي كابريو، شون بن، تايانا تايلور، بينيسيو ديل تورو، إخراج بول توماس أندرسون".

فاز شون بن بجائزة الأوسكار الثالثة بمسيرته، وكانت أول جائزة عام 2004 كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم الدراما "Mystic River"، وللمرة الثانية أيضا كـ "أفضل ممثل في دور رئيسي" عن فيلم الدراما "Milk" عام 2009.

