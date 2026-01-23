دخل فيلم الرعب والتشويق "Sinners" التاريخ بعد ترشحه أمس الخميس لـ 16 جائزة أوسكار ضمن الترشيحات التي أعلن عنها استعدادا لحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته مطلع شهر مارس المقبل.

وأصبح فيلم "Sinners" أكثر فيلم يرشح للأوسكار في تاريخ الجائزة بعد إزاحته أفلام هي "Titanic" و"All About Eve" و"LaLa Land" الذي حمل كل منهما 14 ترشيحا.

ورشح فيلم الدراما "All About Eve" عام 1950 لـ 14 جائزة أوسكار وفاز بـ 6 منها أبرزهم جائزة "أفضل فيلم في العام".

إلى جانب فيلم "Titanic" عام 1997 الذي رشح لـ 14 جائزة فاز بـ 11 جائزة من ضمنها "أفضل فيلم في العام".

وأخيرا بفيلم "LaLa Land" عام 2016 بـ 14 ترشيحا فاز بـ 6 منها أهمها جائزة "أفضل مخرج".

تدور أحداث فيلم "Sinners" في إطار من الدراما والتشويق حول عودة توأمان إلى مسقط رأسهما ليبدآ من جديد، في محاولة لترك حياتهم المضطربة وراءهم، يكتشفا أن شراً أعظم ينتظرهما للترحيب بعودتهما.

يترقب الملايين من عشاق السينما حول العالم حفل الجوائز الأضخم في العام والمقرر إقامته يوم الإثنين الموافق 13 مارس المقبل، وسط منافسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي لاقت نجاحا كبيرا جماهيريا، كما تم عرضها بالعديد من المحافل السينمائية العالمية وسط إشادة النقاد وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

