القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار 2026

أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار" في دورتها الـ 98 هذا العام، عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2025 وحققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي استعدادا لحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل.

وتضمنت الترشيحات 24 قائمة سينمائية من ضمنها "أفضل فيلم في العام"، "أفضل مخرج"، "أفضل سيناريو أصلي"، "أفضل موسيقى تصويرية"، "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية"، وغيرها من القوائم وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج السينمائي حول العالم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 16 مارس المقبل، ويقدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين.

ونقدم لكم في هذا التقرير القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2026:

قائمة أفضل ممثلة في دور مساعد:

إيلي فانينج عن فيلم الدراما " Sentimental Value"

إنجا إبسدوتر ليلياس عن فيلم الدراما " Sentimental Value"

إيمي مادجن عن فيلم الدراما "Weapons"

تينا تايلور عن فيلم "One Battle after Another"

ونمي موساكو عن فيلم الإثارة "Sinners"

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Sisters

أفضل نص سينمائي أصلي

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another

Sinners

أفضل فيلم لايف أكشن قصير

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

Butterfly

ForeverGreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

أفضل نص سينمائي مقتبس

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

أفضل نص سينمائي أصلي

Blue Moon

IT was just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

أفضل ممثل في دور مساعد

بينيشيو ديل تورو عن فيلم " One Battle after Another"

جيكوب الوردي عن فيلم "Frankenstein"

شون بن عن فيلم " One Battle after Another"

ستيلان سكارسجارد عن فيلم Sentimental Value

أفضل فريق عمل

Hamnet

Marty Supreme

One Battle after Another

The Secret Agent

Sinners

أفضل تصميم ملابس

Avatar: Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

أفضل أغنية

أغنية "Dear me" عن فيلم "Relentless"

أغنية "Golden" عن فيلم "Kpop Demon Hunters"

أغنية "I Lied to You" عن فيلم "Sinners"

أغنية "Sweet Dreams of Joy" عن فيلم "Viva Verdi"

أغنية "Train Dreams" عن فيلم "Train Dreams"

أفضل فيلم وثائقي طويل

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

أفضل فيلم وثائقي قصير

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

أفضل فيلم أجنبي

The Secret Agent

It Was Just an Accident

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

أفضل فيلم رسوم متحركة

Arco

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Elio

أفضل تصميم إنتاجي

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

One Battle After Another

أفضل مونتاج

F1: The Movie

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Sentimental Value

أفضل صوت

F1: The Movie

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

أفضل مؤثرات بصرية

Avatar: Fire and Ash

F1: The Movie

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners

أفضل تصوير سينمائي

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

أفضل ممثل في دور رئيسي

تيموثي شالاميه عن فيلم Marty Supreme

ليوناردو دي كابريو عن فيلم One Battle After Another

إيثان هوك عن فيلم Blue Moon

مايكل بي جوردن عن فيلم Sinners

واجنر مورا عن فيلم The Secret Agent

أفضل ممثلة في دور رئيسي

جيسي باكلي عن فيلم Sinners

روز بايرن عن فيلم If I Had Legs I'd Kick You

إيما ستون عن فيلم Bugonia

كيت هادسون عن فيلم Song Sung Blue

رينات ريسنف عن فيلم Sentimental Value

أفضل إخراج

كلوي زاو عن فيلم Hamnet

ريان كوجلر عن فيلم Sinners

بول توماس أندرسون عن فيلم One Battle After Another

خواكيم ترايير عن فيلم (Sentimental Value)

جوش صافدي عن فيلم Marty Supreme

أفضل فيلم

F1: The Movie

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

The Secret Agent

Bugonia