القائمة الكاملة لترشيحات جوائز الأوسكار 2026
كتب : مروان الطيب
أعلنت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار" في دورتها الـ 98 هذا العام، عن ترشيحاتها لأفضل الأعمال السينمائية التي تم عرضها طوال عام 2025 وحققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي استعدادا لحفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم 16 مارس المقبل.
وتضمنت الترشيحات 24 قائمة سينمائية من ضمنها "أفضل فيلم في العام"، "أفضل مخرج"، "أفضل سيناريو أصلي"، "أفضل موسيقى تصويرية"، "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية"، وغيرها من القوائم وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج السينمائي حول العالم.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 16 مارس المقبل، ويقدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين.
ونقدم لكم في هذا التقرير القائمة الكاملة لترشيحات الأوسكار 2026:
قائمة أفضل ممثلة في دور مساعد:
إيلي فانينج عن فيلم الدراما " Sentimental Value"
إنجا إبسدوتر ليلياس عن فيلم الدراما " Sentimental Value"
إيمي مادجن عن فيلم الدراما "Weapons"
تينا تايلور عن فيلم "One Battle after Another"
ونمي موساكو عن فيلم الإثارة "Sinners"
أفضل مكياج وتصفيف شعر
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Sisters
أفضل نص سينمائي أصلي
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle after Another
Sinners
أفضل فيلم لايف أكشن قصير
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
Butterfly
ForeverGreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
أفضل نص سينمائي مقتبس
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
أفضل نص سينمائي أصلي
Blue Moon
IT was just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
أفضل ممثل في دور مساعد
بينيشيو ديل تورو عن فيلم " One Battle after Another"
جيكوب الوردي عن فيلم "Frankenstein"
شون بن عن فيلم " One Battle after Another"
ستيلان سكارسجارد عن فيلم Sentimental Value
أفضل فريق عمل
Hamnet
Marty Supreme
One Battle after Another
The Secret Agent
Sinners
أفضل تصميم ملابس
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
أفضل أغنية
أغنية "Dear me" عن فيلم "Relentless"
أغنية "Golden" عن فيلم "Kpop Demon Hunters"
أغنية "I Lied to You" عن فيلم "Sinners"
أغنية "Sweet Dreams of Joy" عن فيلم "Viva Verdi"
أغنية "Train Dreams" عن فيلم "Train Dreams"
أفضل فيلم وثائقي طويل
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
أفضل فيلم وثائقي قصير
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
أفضل فيلم أجنبي
The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
أفضل فيلم رسوم متحركة
Arco
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Elio
أفضل تصميم إنتاجي
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
One Battle After Another
أفضل مونتاج
F1: The Movie
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Sentimental Value
أفضل صوت
F1: The Movie
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
أفضل مؤثرات بصرية
Avatar: Fire and Ash
F1: The Movie
Jurassic World: Rebirth
The Lost Bus
Sinners
أفضل تصوير سينمائي
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
أفضل ممثل في دور رئيسي
تيموثي شالاميه عن فيلم Marty Supreme
ليوناردو دي كابريو عن فيلم One Battle After Another
إيثان هوك عن فيلم Blue Moon
مايكل بي جوردن عن فيلم Sinners
واجنر مورا عن فيلم The Secret Agent
أفضل ممثلة في دور رئيسي
جيسي باكلي عن فيلم Sinners
روز بايرن عن فيلم If I Had Legs I'd Kick You
إيما ستون عن فيلم Bugonia
كيت هادسون عن فيلم Song Sung Blue
رينات ريسنف عن فيلم Sentimental Value
أفضل إخراج
كلوي زاو عن فيلم Hamnet
ريان كوجلر عن فيلم Sinners
بول توماس أندرسون عن فيلم One Battle After Another
خواكيم ترايير عن فيلم (Sentimental Value)
جوش صافدي عن فيلم Marty Supreme
أفضل فيلم
F1: The Movie
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
The Secret Agent
Bugonia