كتبت- منى الموجي:

تستقبل دور العرض المصرية في 21 يناير الجاري، الفيلم العالمي "Return to Silent Hill"، والذي يعود به المخرج كريستوف جانس بعد أكثر 10 أعوام من الابتعاد عن الإخراج السينمائي، من خلال سلسلة Silent Hill الشهيرة من جديد.

كريستوف قدم الجزء الأول من السلسلة عام 2006، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، والجزء الثاني Silent Hill: Revelation وتم عرضه في 2012 لتتوقف السلسلة لفترة طويلة، ويعود كريستوف ليقدّم اقتباسًا سينمائيًا لقصة لعبة Silent Hill 2. الشهيرة، التي تُعد من أشهر ألعاب الرعب النفسي.

وأشار كريستوف جانس في تصريحات إعلامية أن الجزء الجديد سيكون أكثر نفسية مقارنة بمحاولته السابقة في هذه السلسلة، الفيلم الأول كان اقتباس من الجزء الأول من اللعبة، لكنه كان مضطراً حينها للالتزام بقوالب الرعب السائدة في تلك الفترة، حسب قوله، وأضاف "أفلام الرعب في العقد الأول من الألفية كانت مضطرة لأن تكون محافظة جدا، حيث كان جوهر هذا النوع يدور حول تحويل الفيلم إلى مهرجان من الفزعات المفاجئة، أما في Return to Silent Hill، فأنا أعد الجمهور بعودة الجانب المقلق والمزعج في أفلام الرعب".

وتابع "رأيت تطوراً مثيراً للاهتمام في هذا النوع، خصوصاً منذ ظهور أفلام مثل Hereditary ، وMidsommar، وThe Witch فجأة بدأ نوع الرعب يتغير، وبدأت أفكر أن تأجيل اقتباس Silent Hill 2 ربما كان أمراً جيداً، فالجزء الجديد يلعب على مستوى مختلف من الإدراك، وهو أحد أهم ملامح موجة أفلام الرعب الجديدة، حيث إن ما تراه ليس بالضرورة ما يحدث فعلاً".

وكشف كريستوف أن شخصية البطل جيمس سندرلاند في اللعبة صُممت لتكون غامضة إلى حد كبير، دون تفاصيل واضحة عن حياته، أما في الفيلم، فمنح جانس الشخصية مهنة وخلفية أوسع من نظيرتها في اللعبة.

وقال المخرج "في اللعبة لا يتم تحديد ما الذي يفعله في حياته، لذلك قررت أن أجعله رساماً، هذا أمر مثير للاهتمام، لأنه يساعدك على فهم سبب تحوّله للعالم من حوله بهذه الطريقة، ببساطة لأنه فنان، حتى لو كان عقله مضطرباً، فهناك جمال وتناغم غريب في ما يتخيله، في الأساطير اليونانية، يقوم الشعراء بدور حلقة الوصل بين عالم البشر وعالم الآلهة، وجيمس قادر على الترجمة بين عالم وآخر".

وأوضح "الفيلم يقدم قصة حب أسطورية عن شخص يحب بعمق لدرجة تجعله مستعد للنزول إلى الجحيم لإنقاذ من يحب، فالفيلم ليس فقط عن الرعب، بل عن البعد العاطفي القوي وراء رحلة الشخصية الأساسية، فالعمل هو أول رعب حقيقي هو عن أنفسنا. هل نحن مجانين؟ هل نحن عاقلون؟ هل نحن عاقلون بما يكفي للعودة إلى Silent Hill للعثور على هذا الحب العظيم؟".

Return to Silent Hill إنتاج فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وأمريكا، وأستراليا وإسبانيا، إخراج وتأليف كريستوف جانس وشارك في الكتابة كل من ويليام جوزيف شنايدر وساندرا فو-آن، وبطولة كل من جيريمي إيرفاين، هانا إميلي أندرسون، روبرت سترينج، إيفي تمبلتون، بيرس إيجان، إيف ماكلين.