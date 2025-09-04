بـ"صندل وطلاء أظافر".. ممثل عالمي يثير الجدل في مهرجان فينيسيا (صور)

كتب- مروان الطيب:

أثار الممثل العالمي جيسون موموا، جدلا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ظهر مرتديا "صندل" في العرض العالمي الأول لفيلمه "In the Hand of Dante" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وحضر "موموا" بإطلالة مثيرة للجدل إذ ارتدى "صندل" باللون الوردي وجاء متسقا مع لون بدلته ولون طلاء أظافره وسط العديد من الانتقادات.

ويشارك "موموا" بطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم آل باتشنو، جيرارد باتلر، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الغموض حول انتقالمخطوطة مكتوبة بخط اليد لقصيدة "الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري من كاهن إلى زعيم عصابة في مدينة نيويورك، حيث يأخذها نيك تشيس بعد أن يُطلب منه التحقق من صحتها، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وكانت آخر مشاركات جيسون موموا على شاشة السينما فيلم المغامرات "Minecraft" الذي عرض مطلع شهر أبريل الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 957 مليون دولار.

يذكر أن، جيسون موموا يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأبطال الخارقين "SuperGirl" المقرر عرضه بحلول عام 2026.

