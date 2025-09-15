إعلان

عمره 15 عاما.. أوين كوبر أصغر فائز في تاريخ حفل توزيع جوائز الإيمي 2025

05:11 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 2 صورة
    أوين كوبر من كواليس المسلسل
كتب- مروان الطيب:

فاز الممثل الإنجليزي أوين كوبر، بجائزة الإيمي كأفضل ممثل في دور مساعد عن المسلسل المحدود "Adolescence"، وذلك بحفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام.

يقام الحفل اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية.

وأصبح "كوبر"، صاحب الـ15 عاما، وهو أصغر ممثل في تاريخ الحفل الأشهر في العالم يفوز بهذه الجائزة.

تدور أحداث مسلسل "Adolescence" في إطار من الجريمة حول اتهام صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، بقتل زميل له في الفصل، فإن عائلته ومعالجه والمحقق المسؤول يتساءلون عما حدث بالفعل، والمسلسل رشح لـ 13 جائزة هذا العام.

