

كتب- مروان الطيب:

حصل الممثل الأمريكي تراميل تيلمان، على جائزة الإيمي، كأفضل ممثل في دور مساعد عن مسلسل "Severance"، وذلك بحفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام.

ودخل "تيلمان" التاريخ من أوسع أبوابه اليوم، بعدما أصبح أول ممثل ذو بشرة سمراء يحصل على الجائزة بهذه الفئة.

وتحدث خلال كلمته أثناء استلام الجائزة عن تأثير والدته على مسيرته الفنية، وأنها كانت معلمة قاسية على حد قوله، إذ قال: "كل الأمهات العظماء كذلك"، والمسلسل رشح لـ 27 جائزة إيمي هذا العام.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.