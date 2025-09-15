حفل الإيمي 2025.. ممثلة أمريكية تُثير الجدل على ريد كاربت- صور



كتب- مروان الطيب:

أثارت الممثلة الأمريكية كوري كينج، جدلا واسعا على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي الـ 77 هذا العام، الذي يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما والبرامج التلفزيونية.

ظهرت كوري كينج على الريد كاربت على هيئة النجم الراحل مايكل جاكسون مرتدية زي يشبه أزيائه، وسط حالة من الجدل وسط محبي وعشاق ملك البوب الراحل.

كوري كينج هي ممثلة أمريكية وواحدة من المتسابقين في الموسم السابع عشر من RuPaul's Drag Race ، ومن المعتاد من كوري ظهورها بشكل غير مألوف ومثير للجدل بالعديد من المناسبات.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

ومن مفاجآت الترشيحات هذا العام هو ترشح النجم العالمي هاريسون فورد كأول ترشيح في مسيرته عن مسلسل "Shrinking"، كما رشح مسلسل"The Penguin" بفئة أفضل مسلسل قصير.

جائزة الإيمي ‏هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وتقوم بتكريم الأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام وشهدت على استحسان النقاد والجمهور.