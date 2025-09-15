توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي الـ77- صور

كتب- مروان الطيب:

يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الدراما والبرامج التلفزيونية.

وبدأ منذ لحظات توافد النجوم على ريد كاربت المهرجان، وسط تغطية إعلامية عالمية ويعرض على قناة"CBS".

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

ومن مفاجآت الترشيحات هذا العام هو ترشح النجم العالمي هاريسون فورد كأول ترشيح في مسيرته عن مسلسل "Shrinking"، كما رشح مسلسل"The Penguin" بفئة أفضل مسلسل قصير.

جائزة الإيمي ‏هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وتقوم بتكريم الأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام وشهدت على استحسان النقاد والجمهور.