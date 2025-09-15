إعلان

توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي الـ77- صور

01:28 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (10)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (8)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (2)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (6)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (4)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (9)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (5)
  • عرض 11 صورة
    حفل توزيع جوائز إيمي 2025 (4) (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الدراما والبرامج التلفزيونية.

وبدأ منذ لحظات توافد النجوم على ريد كاربت المهرجان، وسط تغطية إعلامية عالمية ويعرض على قناة"CBS".

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.

ومن مفاجآت الترشيحات هذا العام هو ترشح النجم العالمي هاريسون فورد كأول ترشيح في مسيرته عن مسلسل "Shrinking"، كما رشح مسلسل"The Penguin" بفئة أفضل مسلسل قصير.

جائزة الإيمي ‏هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، أنشئت عام 1949، وتقوم بتكريم الأعمال والبرامج التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام وشهدت على استحسان النقاد والجمهور.

حفل توزيع جوائز إيمي جوائز إيمي توزيع جوائز إيمي مدينة لوس أنجلوس الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
حفل الإيمي 2025.. ممثلة أمريكية تُثير الجدل على ريد كاربت- صور

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان