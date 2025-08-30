كتب- مروان الطيب:

فوجئ الحضور بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام، بالممثل الإيطالي ميشيل ريوندينو وهو يحمل هاتفه المحمول ويظهر في الخلفية العلم الفلسطيني كنوع من الدعم ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في غزة.

وتشهد فعاليات مهرجان فينيسيا هذا العام مشاركة فيلم "The Voice of Hend Ragab" "صوت هند رجب ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية ومنافسته على جائزة الأسد الذهبي، والمقرر عرضه يوم 3 سبتمبر المقبل، والذي حظي باهتمام الفنانان الأميركيان براد بيت وخواكين فينيكس، إذ حرصا على المشاركة في إنتاجه

الفيلم يقدم، عن حادثة حقيقية صدمت العالم في يناير 2024، إذ أطلقت الطفلة الفلسطينية "هند رجب" عمرها 6 أعوام، نداء استغاثة عقب تعرضها مع عائلتها للقصف الإسرائيلي، في حي تل الهوى في غزة .

ولفتت هند، أنظار العالم بشجاعتها، خلال محاولات اتصالها بفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، طلباً للنجدة، قبل ان يتم استهدافها وعائلتها و المسعفين، وإطلاق دبابة الإسرائيلية قذائفها عليهم من مسافة قريبة جدا .

وأصبحت "هند" بعد استشهادها، رمزا لمعاناة الأطفال الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي، وتم تأسيس مبادرة حقوقية باسم "مؤسسة هند رجب"، ومقرها بروكسل لمقاضاة المسؤولين عن استهدافها.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

