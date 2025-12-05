جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الجمعة 5 ديسمبر إقامة جلسة حوارية للنجمة العالمية جيسيكا ألبا، وسط حضور عدد كبير من جمهور المهرجان، وتحدثت عن نشأتها وعن حبها لأعمال الحركة (الأكشن)، وعن زيارتها لأكثر من دولة عربية.

عن زيارتها لعدد من الدول العربية، قالت "أنا فضولية ومهتمة بكل أنحاء العالم، وبالطبع أجد فرص لإنتاج أعمال مشتركة، وهناك عمل أعد له حاليا عن أب يتقدم في السن وعلاقته بابنته، كما أريد أن أدعم المخرجات من صناع الأفلام".

وعادت جيسيكا للحديث عن خطواتها الأولى، واختيار المخرج جيمس كاميرون لها، مضيفة "كانت لحظة استثنائية، اعتبرت أن هذه هي الإشارة التي كنت أنتظرها من الله، وتدربت سنتين على الدور لذلك أحب الأعمال الأكشن".

وقالت إنها تنتمي لعائلة بسيطة، وهو ما منعها من إمكانية الحصول على دروس في الرقص، لكن كانت تقف ساعات طويلة أمام المرآة وتمكنت من التدرب على رقصات مختلفة، مثل الباليه ورقص استثنائي يشبه الرقص الروحي "كنت أقوم بذلك ولكن ليس بشكل محترف".

جيسيكا ألبا منتجة وممثلة وسيدة أعمال، لعبت بطولة أكثر من 25 فيلمًا، ومسلسلًا ناجحًا في الكوميديا، والدراما، والأكشن. وفي عام 2024، أطلقت شركتها "ليدي ميتلمارك إنترتينمنت"، والتي تركز على رواية القصص الجريئة التي تقودها النساء.