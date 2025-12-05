جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الجمعة 5 ديسمبر، جلسة حوارية للنجمة جيسيكا ألبا، شهدت حضور عدد كبير من جمهور المهرجان، وحكت خلالها تفاصيل عن مشوارها الفني وكواليس أبرز أعمالها.

وقالت جيسيكا خلال الجلسة: "أنا لا ألقي لوم على هوليوود، لكن الواقع أن كثير من المسؤولين من أصحاب البشرة البيضاء يحكون قصصهم بوجهة نظرهم، لا يعرفون واقعنا ولكن تغيرت الظروف وبدأت المرأة تتقلد مناصب أهم".

وتابعت "أنا كامرأة صاحبة بشرة سمراء لا أجد حدود تحد عملي، لذلك القصص التي سأخبرها ستحكي عن ما هو ممكن، وأرى أمامي مساحة كبيرة".

وشددت على أهمية تقديم أعمال تبتعد عن تجسيد المرأة كضحية، حتى تتحقق مساواة أكبر "ونصور واقع بلادنا، ونبتعد عن الصور النمطية للنساء، وأشخاص مثلي عندما نكون في دور قيادي نحاول أن ننتج أعمالا تخبر قصص أصيلة عن أشخاص تشبهنا، لنقدم ما هو مختلف وندخل في مساحة لا تُستغل".

جيسيكا ألبا هي منتجة وممثلة مرشحة لجائزة جولدن جلوب، ومؤلفة وسيدة أعمال، كما قامت ببطولة أكثر من 25 فيلمًا، ومسلسلًا في مجالات الكوميديا، والدراما، والأكشن.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمس الخميس 4 ديسمبر في حفل افتتاح أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهد حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.