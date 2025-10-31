"فرانكشتاين" و"مانجو".. نتفليكس تعلن عن جديدها في شهر نوفمبر

كشفت منصة نتفليكس الرائدة في عالم الترفيه عالميا، عن جديدها في شهر نوفمبر، إذ تتنوع الأعمال بين الوثائقي والروائي والرسوم المتحركة، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

فيما كنتم تتفرّجون

مسلسل تخطط ضمن أحداثه امرأتان لارتكاب جريمة قتل كسبيل للهروب، إثر معاناتهما من التعنيف في زواج قاسٍ، لكن ثمة زائرًا غير متوقع يهدد بكشف خطتهما وتحطيم عالمهما. يعرض في 7 نوفمبر.



الساموراي الصامد الأخير

مسلسل جديد وفيه يشارك "شوجيرو" في لعبة مميتة تُكتسب فيها النقاط عن كل مرّة قتل. فأي من الساموراي سيصمد حتى النهاية في هذه المؤامرة المظلمة؟ يعرض في 13 نوفمبر.



وحش يسكن روحي

تدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق، عن مؤلفة مشهورة تجد نفسها عالقة في شبكة من الألاعيب الذهنية مع جارها الجديد، الرجل الثري صاحب النفوذ.. الذي تلاحقه شبهة القتل. يعرض في 13 نوفمبر.



حيلة للفوز باليانصيب

مسلسل تدور أحداثه حول شخص يعاني من إحباط في حياته العادية بسبب أزماته المالية، فيخطط لسرقة جائزة اليانصيب خلال بث تليفزيوني مباشر بمساعدة فريق على نفس القدر من التهوّر. يعرض في 14 نوفمبر.



طائر الوقواق البلوري

مسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق، وفيه تصل طبيبة شابة إلى بلدة جبلية حيث يعيش مجتمعها الصغير تحت وطأة مآسٍ غامضة تراكمت على مدار عقود، آملة في معرفة المزيد عن الشخص الذي تبرّع لها بقلبه. يعرض في 14 نوفمبر.



جاسوس من الداخل: موسم 2

في الموسم الثاني يتخفى "تشارلز" في الحرم الجامعي، إذ يصعب التنبؤ بتصرفات المشتبه بهم وطبيعة الأدلة، وتصل المشاغبات المرحة إلى مستويات شخصية غير متوقعة. يعرض في 20 نوفمبر.



Stranger Things: Stranger Things 5: Batch 1

خيال علمي

خريف عام 1987. بلدة هوكينز مثخنة بالجراح بعد انفتاح الشقوق، يجتمع الأبطال حول هدف واحد: العثور على فيكنا والقضاء عليه. لكنه اختفى - لا أحد يعرف أين هو أو ما الذي يخطط له. وما يزيد مهمتهم تعقيدًا أنّ الحكومة فرضت حجرًا عسكريًا على المدينة وكثّفت بحثها عن إليفن، ما اضطرها للعودة إلى الاختباء. ومع اقتراب ذكرى اختفاء ويل، يعود ذلك الشعور الثقيل والمألوف بالخطر. المعركة الأخيرة باتت وشيكة - ومعها ظلام أقوى وأكثر فتكًا من أي شيء واجهوه من قبل. ولإنهاء هذا الكابوس، يحتاجون إلى الجميع - إلى الفريق كاملًا - واقفين معًا للمرة الأخيرة. يعرض في 26 نوفمبر.



عريس وعروستين

فيلم رومانسي عن آدم الذي لا يعرف الحب، ورغم ذلك، يجد نفسه مخطوبًا لفتاتين في الوقت ذاته: ابنةِ رئيسه، وحبِّه الأول. والآن، يتعين عليه أن يُبقي حياته المزدوجة سرًّا. يعرض في 7 نوفمبر.



فرانكشتاين

يعيد غييرمو ديل تورو، الحائز على الأوسكار تخيل قصة ماري شيلي الكلاسيكية، التي تدور حول عالمِ غريب والمخلوق الذي صنعه مدفوعًا بطموحه المتوحش في فيلم فرانكشتاين. يُعرض في 7 نوفمبر.

مانجو

فيلم تنطلق فيه مديرة فندق طموحة في رحلة إلى "مالقة"، برفقة ابنتها المجبرة على ذلك. لكنهما تجدان ما كانتا تتوقان إليه من حب وتواصل في بستان مانجو رائع يملكه مزارع من أبناء المنطقة. يعرض في 7 نوفمبر.

أحلام قطار

تدور أحداث الفيلم حول حطّاب يعيش حياة هادئة متزنة فيما يخوض تجارب الحب والفَقد خلال حقبة من التغيير الجذري المهيمن على "أمريكا" في أوائل القرن العشرين. يعرض في 21 نوفمبر.



سرقة في عيد الميلاد المجيد

في الفيلم يتعاون لصّان مبتدئان لسرقة صاحب متجر تجاري في "لندن" عشية عيد الميلاد المجيد.. لكنهما يتورطان في ما هو أكبر من جريمة السطو حين تتولد المشاعر بينهما. يعرض في 26 نوفمبر.



فرانكشتاين: درس التشريح

تعرض نتفليكس وثائقي بعنوان فرانكشتاين: درس التشريح. تعمّقوا في ما يحدث في الكواليس، مع صانع الأفلام وصاحب الرؤية الإبداعية "غييرمو ديل تورو" وفريق عمل "فرانكشتاين" والتمثيل، إذ يُضفون روحًا جديدة على الحكاية الكلاسيكية. يعرض في 7 نوفمبر.



أن تكون إيدي

وثائقي يحكي عن نجم مراهق يصبح أسطورة هوليوود؛ يستعيد إيدي ميرفي رحلته الاستثنائية في عالم الاستعراض بصراحة مُطلقة وروح مرحة، وذلك عبر وثائقي حافل بالنجوم والذكريات. يعرض في 12 نوفمبر.

لغز عائلة كارمان

بعد عملية إنقاذ مثيرة لشابّ من عرض البحر، توجّه إليه أصابع الاتهام بقتل فردين من عائلته الثرية في "نيو إنغلاند"، في هذا الفيلم الوثائقي الذي يسلّط الضوء على جريمة حقيقية. يعرض في 19 نوفمبر.

في أحلامكما

فيلم يخاطب أطفال و فيه تنطلق فتاة مع شقيقها في رحلة عبر معالم أحلامها الغريبة للغاية ليطلبا من محقق الأمنيات "ساندمان" أن يمنحهما عائلة مثالية. يعرض في 14 نوفمبر.