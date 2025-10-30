ممثل عالمي متهم بفضيحة أخلاقية في مذكرات ضحية إبستين

فجرت الناشطة الأمريكية الراحلة، فرجينيا جوفري مفاجأة من خلال مذكراتها التي تم نشرها بعد انتحارها في شهر إبريل الماضي.

وقالت فرجينيا إحدى ضحايا المجرم الجنسي إبستين في مذكراتها، إن المتاجرة بالجنس، جيسلين ماكسويل تباهت ذات مرة بأنها مارست الجنس مع النجم العالمي جورج كلوني خلال إحدى الحفلات.

وكتبت فرجينيا في مذكراتها بعنوان "Nobody’s Girl" هل كان ذلك صحيحا أم لا، لن نعرف أبدا".

وكشفت عدد من الوثائق الخاصة بالملياردير الراحل جيفري إبستين خلال محاكمته في نيويورك بتهمة استغلال قاصرات، عن عدد من الأسماء المتورطة في القضية الشهيرة أبرزهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، دوق يورك الأمير أندرو، المغني الراحل مايكل جاكسون،، والفيزيائي ستيفن هوكينج.

وعلى الرغم من رحيل "إبستين" منتحرًا في السجن بمدينة نيويورك في أغسطس عام 2019، إلا أن لا تزال محاكمته قائمة حتى الآن والتي كشفت عن ما يقرب من 170 شخصاً من بينهم العديد من المشاهير والسياسيين وتضمنت شهادات الضحايا منهم فيرجينا جيوفري، وشريكة "إيبستين" جيسلين ماكسويل، حيث أشارت التقارير إلا أن ظهور هذه الأسماء من الساسة والمشاهير لا تعني تورطهم إلا إذا تم توجيه تهم جنائية لهم.

ومن أبرز هذه الشهادات كانت ضد المغني الراحل مايكل جاكسون حيث كشفت الوثائق أن إحدي الشهود التقت "مايكل" في منزل "إبستين" وأن المغني الراحل طلب منها أن تمنحه جلسة تدليك لكنها رفضت.

كما تصدر اسم دونالد ترامب القائمة إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، والمخرج الأمريكي وودي آلان، وسط اتهامات لـ"جيفري" إدارته لشبكة دعارة للقاصرات على جزيرة امتلكها في جزر فيرجين بالكاريبي.

وعاش جيفري إبستين حياة ملأها الغموض وأحاط نفسه بجو من السرية، فرغم أنه لم يحصل على درجة جامعية عمل مدرسًا للرياضيات لمدة عامين منذ 1973 وحتى 1975 ثم انتقل فجأة لمجال الاستثمار والاستشارات المالية وخلال سنوات قليلة أصبح مليارديرًا بحلول عام 1996 وامتلك العديد من المساكن الفاخرة بل جزر بأكملها وطائرات خاصة وتمتع بنفوذ واسع بسبب صداقاته المريبة مع سياسيين وفنانين بارزين قبل أن تلاحقه الفضائح الجنسية.

