حرائق كاليفورنيا تلتهم منازل المشاهير وتؤجل إعلان ترشيحات الأوسكار 2025

كتب- مروان الطيب:

تواصل حرائق كاليفورنيا التي اندلعت خلال الساعات القليلة الماضية، التهام الأخضر واليابس وسط خسائر ضخمة، بعد اشتعال النيران في الغابات بمنطقة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 5 أشخاص وتدمير ما يقرب من 2000 مبنى.

ووفقًا لموقع "CNBC"، كان من أبرز نجوم هوليوود الذين طالت هذه الحرائق منازلهم في المنطقة، الممثل بيلي كريستال، الممثلة وعارضة الأزياء باريس هيلتون، الممثلة ماندي مور، كما طالت النيران منزل المزرعة الخاص بـ أسطورة هوليوود ويل روجرز، ويواصل فريق الحرائق حصر المنازل التي تضررت ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأدى اشتعال حرائق كاليفورنيا إلى تأجيل الإعلان عن ترشيحات الأوسكار 2025 ليوم 19 يناير، بعدما كان من المقرر الإعلان عنها يوم 17 يناير، كما تم الإعلان عن تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد إلى يوم 26 فبراير المقبل.

كما تم الإعلان عن إغلاق حديقة "يونيفرسال ستوديوز هوليوود" لحين إشعار آخر، وإلغاء العروض الخاصة لعدد من الأفلام السينمائية منها فيلم "Better Man"، وفيلم "The Last Show Girl".

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 هذا العام، سيقام مطلع شهر مارس المقبل، وسيقدم الحفل الإعلامي الأمريكي كونان أوبراين.

