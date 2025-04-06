تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود الآن الرمال المثارة في مناطق متفرقة من مدن القناة وتتحرك مع الوقت لتؤثر على مناطق متفرقة من وسط سيناء وخليج السويس.

وكانت الهيئة حذرت، من نشاط الرياح اليوم الأحد يصل لعاصفة تكون مثيرة للرمل والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، ومناطق من محافظة الوادي الجديد.

وأكدت الهيئة أن طقس غدا الاثنين سيكون طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل ليلا وفي الصباح الباكر معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وأضافت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية والغربية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد رياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية.