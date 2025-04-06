متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع، مجلس الوزراء اليوم، بشأن خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات في وسط القاهرة.

وقال "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، اليوم الأحد، إنه لن يتم إزالة أي مباني في منطقة وسط البلد، وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تجميع عددًا من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة مربع الوزارات والاستفادة منها وتطويرها إضافة إلى المحافظة على قيمتها المعمارية والحضارية.

وأكد متحدث الوزراء، أن المحلات التجارية لن تتأثر بخطة تطوير منطقة وسط البلد، موضحًا أن المباني الأثرية سيتم الحفاظ عليها في إطار خطة تطوير المنطقة.

وأوضح، أن ذلك يضيف زخمًا لما يتم تنفيذه في مصر حاليًا من مشروعات تنموية جديدة، ومشروعات أخرى هدفها الحفاظ على تراثنا الحضاري.