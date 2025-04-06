بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي

اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بخان الخليلي بالقاهرة، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

استهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية، وتفقد قاعات العرض الرئيسية.