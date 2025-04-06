الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة

كتب ـ محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن العثور على جثة صاحب شركة مقاولات مقطعة إلى أشلاء داخل مسكنه بالقاهرة الجديدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ بتاريخ 5 الجاري لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه مقتل والده ( صاحب شركة مقاولات ) وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم .

وأضافت الداخلية في بيانها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته ، قام على أثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدي عليه مما أودى بحياته.

وأمكن ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .