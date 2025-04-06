إعلان

الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة

07:49 م الأحد 06 أبريل 2025

العثور على جثة رجل أعمال مقطعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الصاوي:

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن العثور على جثة صاحب شركة مقاولات مقطعة إلى أشلاء داخل مسكنه بالقاهرة الجديدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ بتاريخ 5 الجاري لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه مقتل والده ( صاحب شركة مقاولات ) وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم .

وأضافت الداخلية في بيانها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لاكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته ، قام على أثرها بالاستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدي عليه مما أودى بحياته.

وأمكن ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جثة مقطعة جثة رجل أعمال القاهرة الجديدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق