17 صورة مفزعة.. شاهد منازل نجوم هوليوود قبل وبعد حرائق كاليفورنيا

كتب- مروان الطيب:

خسائر فادحة تلقاها عدد كبير من نجوم هوليوود خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة اشتعال النيران في غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي التهمت الأخضر واليابس وسط دمار أحياء بأكملها، ونزوح الآلاف من منازلهم وسط تعليمات بعدم العودة لحين سيطرة قوات الإطفاء على الحريق بأكمله وسط حالة من الحزن.

وجاء بين أبرز هؤلاء النجوم الممثل الأمريكي، ميل جيبسون، والممثلة الأمريكية، باريس هيلتون، الممثل العالمي، أنتوني هوبكنز، الممثلة هايدي مونتاج، وآخرون.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز النجوم الذين خسروا منازلهم في حرائق كاليفورنيا:

بيلي كريستال

كشف الممثل الأمريكي، بيل كريستال عن فقدان منزله الذي كان يمتلكه في باسيفيك باليسايدز وهو أحد الأحياء التي اشتعلت بها النيران في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وذلك وفقًا لتصريح له لقناة "ABC News"، وقال: "الكلام لا يمكن أن يصف هذا الكم من الدمار، ونشعر بالأسى لكل أصدقائنا الذين فقدوا أحبائهم ومصدر رزقهم خلال هذه المأساة، لقد عشنا في هذا المنزل منذ عام 1979، وقمنا بتربية أطفالنا وأحفادنا هنا، ذكريات جميلة لا يمكن أن تمحى، قلبنا مفطور بالطبع لكن بحب أصدقائنا وأطفالنا سنعبر هذه المحنة".

باريس هيلتون

أكد المتحدث الرسمي باسم الممثلة الامريكية، باريس هيلتون عن فقدان منزلها في حرائق لوس أنجلوس، وذلك في تصريحات لموقع "ABC News"، كما قامت باريس هيلتون بالتعبير عن حزنها لما يحدث عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وقالت: "مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنا جالسة مع عائلتي ونشاهد الأخبار ونرى منزلنا في ماليبو التهمته النيران، وهو أمر لا أتمناه لأي أحد، وهذا المنزل حمل العديد من ذكرياتنا الغالية، وعلى الرغم من الخسائر الفادحة، إلا أنني ممتنة كون عائلتي في أمان".

هايدي مونتاج

نشرت الممثلة الأمريكية، هايدي مونتاج، عدد من مقاطع الفيديوهات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تشعر بالقلق من تطور الأزمة في كاليفورنيا وعدم القدرة على السيطرة على النيران، وظهرت في فيديو آخر وهي تحمل أحد أطفالها وفي طريقها للرحيل من كاليفورنيا، والحزن يخيم عليها بسبب مغادرة المنزل.

ميل جيبسون

كشف الممثل العالمي، ميل جيبسون عن خسارة منزله في ماليبو بعدما عاش هناك قرابة العشر سنوات، وأكد أن منزله التهمته النيران من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "Elizabeth Vargas Reports"، ووصف الأمر بالمفجع، وقال أن الحي الذي كان يعيش فيه بالكامل التهمته النيران، وقال ميل جيبسون أنه لم يكن متواجدًا في المنزل أثناء اشتعال النيران، وأنه تساءل وقت اشتعال النيران أن يكون منزله بخير، ولكنه فوجئ أن المنزل تم حرقه بالكامل، وعلق مازحًا: "على الأقل لن يكون لدي مشاكل في السباكة بعد الآن".

أنتوني هوبكنز

كشف النجم العالمي، أنتوني هوبكنز عن خسارة منزله في حرائق كاليفورنيا، وذلك وفقًا لجريدة "ديلي ميل"، إلى جانب موقع "TMZ" الذي أكد أن أنطوني هوبكنز خسر منزله الذي يقدر بـ 6 ملايين دولار، وأنها ليست المرة الأولى التي يفقد فيها هوبكنز أحد مملكاته، حيث نشب حريق من قبل عام 2000 في منزله بلندن.

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