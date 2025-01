ترشيح ديمي مور لجائزة الأوسكار لأول مرة عن "The Substance"

بالصور- إميلي شاه مع خطيبها مينا مسعود يروجان لفيلمه الجديد "Wish You Were

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، عن ترشيحاتها لأفضل أعمال 2024، قبل حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته مطلع شهر مارس المقبل.

وضمت الترشيحات العديد من المفاجآت، أبرزها: ترشيح النجمة الأمريكية ديمي مور عن فيلم الخيال العلمي والرعب النفسي "The Substance"، كأفضل ممثلة في دور رئيسي، وتعد هي المرة الأولى التي ترشح خلالها ديمي مور لهذه الجائزة طوال مسيرتها الفنية التي امتدت لعقود، وسط توقعات بمنافسة شرسة على الجائزة من قبل عدد من نجمات هوليوود.

ونجحت ديمي مور في لفت الأنظار لدورها الجديد، وقدمت خلاله الشخصية ببراعة وسط إشادة العديد من النقاد، مؤكدين أنها نجحت في التأكيد على كونها من أفضل نجمات هوليوود خلال السنوات الماضية، ولكن لم تتح لها الفرصة في تقديم عمل استثنائي بهذا الشكل، والفضل يعود لمخرجة الفيلم الفرنسية كورالي فارجيت، والمرشحة أيضًا لجائزة "أفضل مخرجة" للمرة الأولى.

ورشح فيلم "The Substance" لـ 5 جوائز أوسكار، هي: "أفضل مكياج، أفضل فيلم في العام، أفضل مخرجة، أفضل ممثلة في دور رئيسي، أفضل سيناريو أصلي"، تدور أحداث فيلم "The Substance" في إطار من الرعب والتشويق حول إحدى المشاهير التي تستخدم عقار يضاعف الخلايا ويخلق نسخة أصغر سنًا وأفضل بشكل مؤقت، ويشارك ببطولة الفيلم مارجريت كوالي، هيوجو دييجو جارسيا، دينيس كويد، جور أبرامز، روبن جرير.

يذكر أن ديمي مور فازت مؤخرًا بجائزة "جولدن جلوب" الأولى بمسيرتها عن دورها بفيلم "The Substance"، بعد ترشحها مرتين من قبل، كانت الأولى عن فيلم "Ghost" عام 1991، والمرة الثانية عن فيلم الدراما "If These Walls Could Talk" عام 1997.

