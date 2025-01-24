دونالد ترامب يعود للأضواء.. بعد ترشح فيلم "The Apprentice" للأوسكار

كتب- مروان الطيب:

عاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للأضواء مرة أخرى بعد ترشيح فيلم السيرة الذاتية "The Apprentice" لجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، للممثل الأمريكي، سيباستيان ستان، الذي جسد شخصية ترامب على شاشة السينما، وجائزة "أفضل ممثل في دور مساعد"، للممثل الأمريكي، جيرمي سترونج.

وتدور أحداث فيلم "The Apprentice" بنهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، حول بداية مسيرة رجل الأعمال الأمريكي، دونالد ترامب بمساعدة المحامي روي كوهن، وعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة العام الماضي، ورشح لجائزة "السعفة الذهبية"، وبدأ عرض الفيلم في دور العرض السينمائي الأمريكي والعالمي مطلع شهر أكتوبر الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 17 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 15 مليون.

وانتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فريق عمل فيلم "The Apprentice" وقت عرضه، ونشر رأيه عن الفيلم عبر حسابه على تطبيق "Truth"، وهاجم خلاله مخرج الفيلم، علي عباسي وقال: " فيلم مزيف وعديم المستوى كتب عني بعنوان (المتدرب)، هل لديهم الحق في استخدام هذا الاسم دون موافقة؟، إنها مهمة رخيصة وتشهيرية ومثيرة للاشمئزاز سياسيًا، الفيلم تم طرحه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مباشرة، لمحاولة إيذاء أعظم حركة سياسية في تاريخ بلادنا (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى)، كاتب هذه الكومة من القمامة جابي شيرمان هو شخص عديم الموهبة والذي فقد مصداقيته على نطاق واسع منذ فترة طويلة".

عنوان الفيلم "The Apprentice" مأخوذ عن عنوان برنامج واقع تلفزيوني يحمل نفس الاسم، عُرض لأول مرة عام 2004 من تأليف المنتج الإنجليزي مارك بورنيت، وقدمه رجل الأعمال دونالد ترامب، وتقوم فكرة البرنامج على مجموعة من الشباب الذين يحلمون أن يصبحوا رجال أعمال محترفين من خلال عدد من المهمات التي يقومون بإنجازها من أجل الفوز باللقب ومبلغ مالي يقدر بـ 250 ألف دولار، واستمر البرنامج لـ 15 موسم قام بتقديمها جميعًا دونالد ترامب حتى تم استبداله بالممثل وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيجر في الموسم الـ 15 عام 2017.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97 سيقام مطلع شهر مارس المقبل، ويقدم الحفل الإعلامي الأمريكي، كونان أوبراين.

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