"Den of Thieves 2" ينتزع صدارة شباك التذاكر من "Mufasa: The Lion King"

كتب- مروان الطيب:

نجح الجزء الثاني من فيلم الأكشن والإثارة "Den of Thieves" من الهيمنة على صدارة شباك التذاكر الأمريكي بأول أسبوع عرض، متفوقًا على فيلم "Mufasa: The Lion King"، الذي ظل متربعًا على عرش الإيرادات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وحقق فيلم "Den of Thieves: Pantera" إيرادات بلغت 16 مليون دولار، ليعتلي صدارة شباك التذاكر، بينما حل في المركز الثاني فيلم "Mufasa: The Lion King" بـ 13 مليون دولار، وجاء في المركز الثالث فيلم المغامرات "Sonic the Hedgehog 3" بـ 11 مليون دولار، واحتل المركز الثالث فيلم الرعب "Nosferatu" بـ 6.8 مليون، بينما جاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Moana 2" بـ 6.5 مليون، وفي المركز السادس جاء فيلم الفانتازيا "Wicked" بـ 5 ملايين دولار.

بينما احتل المركز السابع فيلم السيرة الذاتية "A Complete Unknown" بـ 5 ملايين دولار، واحتل فيلم الدراما "Babygirl" بـ 3.1 مليون دولار، وفي المركز التاسع فيلم الأكشن "Game Changer" بـ 2.1 مليون دولار، وفي المركز العاشر والأخير فيلم الدراما "The Last Show Girl" بـ 1.5 مليون دولار.

وفيلم "Den of Thieves: Pantera" هو الجزء الثاني من فيلم "Den of Thieves" الذي عرض عام 2018، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية بلغت 80 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 30 مليون.

وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم في إطار من الجريمة والتشويق حول عودة بيج نيك التي يجسدها النجم العالمي، جيرارد باتلر للمطاردة في أوروبا ويقترب من دوني المتورط في عالم غادر من لصوص الماس ومافيا بانثر سيئة السمعة، حيث يخططون لسرقة ضخمة لأكبر بورصة للماس في العالم.

