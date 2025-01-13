حاولت والدته إنقاذه.. معلومات عن الممثل روري سايكس بعد وفاته في حرائق كاليفورنيا

كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الممثل الأسترالي، روري سايكس بخبر رحيله عن عمر ناهز 32 عامًا، ضمن وفيات حرائق كاليفورنيا، التي اندلعت مؤخرًا والتهمت الأخضر واليابس وسط خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات.

وكشفت والدته شيلي سايكس، عن وفاته من خلال حسابها الرسمي على "X" وقالت: "ببالغ الحزن أعلن وفاة ابني الجيمل روري سايكس بسبب حرائق ماليبو، أنا قلبي محطم تمامًا، وروري كان يعاني من صعوبة في المشي بسبب إصابته بالشلل الدماغي".

روري سايكس من مواليد 29 يوليو 1992، شارك في بدايته بمسلسل الواقع التلفزيوني "Kiddy Kapers" عام 1998، كما اشتهر بمشاركته في العديد من البرامج التلفزيونية أشهرها برنامج "Mornings with Kerri- Anne" عام 2003.

وكانت آخر مشاركات الراحل روري سايكس في فيديو كليب بعنوان "Shelley Sykes: Rappin Mama" عام 2009.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، خسارة العديد من نجوم هوليوود منازلهم في حرائق كاليفورنيا، وكان أبرزهم الممثل الأمريكي، ميل جيبسون، عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية، باريس هيلتون، الممثل العالمي، أنتوني هوبكنز، الممثلة هايدي مونتاج، وآخرون.

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