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على طريقة فيلم "Rise of the Planet of the Apes".. هروب قردة من معمل أبحاث في أمريكا

12:06 ص الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    كواليس فيلم نهضة كوكب القردة
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    فيلم الخيال العلمي نهضة كوكب القردة
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    هروب قردة من معمل أبحاث في كارولينا
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كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "People" عن هروب ما يقرب من 40 قردًا من أحد معامل الأبحاث العلمية الخاصة بالحيوانات في ولاية كارولينا الجنوبية وذلك أول أمس الأربعاء، حيث أكدت السلطات الأمنية هروب عدد كبير من القرود الأمر الذي أثار فزع الأهالي.

وأصدرت شرطة بلدة "يماسي" التي تقع في ولاية كارولينا بيانًا عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله عن وضع العديد من المصائد والفخاخ حول المنطقة التي من المتوقع أن تحوم حولها القردة، وطالبوا المواطنين بالاتصال بالشرطة إذا تعرضوا لأي مشاكل.

وقام العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقارنة ما حدث مع القردة وهروبهم من المعمل، بأحداث فيلم الخيال العلمي "Rise of the Planet of the Apes" عام 2011 إذ تتشابه أحداثه مع ما حدث، وتدور قصة الفيلم حول هروب عدد من القردة من معمل للأبحاث العلمية بعد استخدام أحد العقاقير التي كانت سببًا في تطورهم جينيًا ومنحهم ذكاءً متقدمًا قادهم إلى انتفاضة للسيطرة على كوكب الأرض.

وكان أخر أجزاء سلسلة أفلام كوكب القرود بعنوان "Kingdom of the Planet of the Apes" الذي عرض مطلع شهر مايو الماضي، وحقق إيرادات عالمية بلغت 397 مليون دولار، والفيلم هو الجزء الرابع من السلسلة التي عرض أول أجزائها بعنوان "Rise of the Planet of the Apes" عام 2011.

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موقع People فيلم Rise of the Planet of the Apes هروب قردة من معمل أبحاث ولاية كارولينا سلسلة أفلام كوكب القرود Kingdom of the Planet of the Apes
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