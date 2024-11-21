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"ظهور الأهرامات".. طرح الإعلان الدعائي لفيلم "Bad Guys 2" لعرضه في 2025

07:12 م الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الإعلان الدعائي لفيلم الأشرار
  • عرض 8 صورة
    عودة الأشرار بالجزء الثاني
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    الأشرار 2 يعودون بسرقة جديدة في مصر
  • عرض 8 صورة
    كواليس فيلم الرسوم المتحركة الأشرار
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    مطاردات الشرطة من كواليس فيلم الرسوم المتحركة الأشرار
  • عرض 8 صورة
    كواليس الجزء الثاني من فيلم الأشرار
  • عرض 8 صورة
    كواليس فيلم الأشرار
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كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Dreamworks" الإعلان الدعائي للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "The Bad Guys"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "X" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في دور العرض الأمريكي والعالمي مطلع شهر أغسطس 2025.

وظهر في الإعلان الأهرامات الثلاثة، كما ظهر الأشرار وهم يجتمعون مرة أخرى بسرقة جديدة، ولكن هذه المرة في مصر، حيث ظهر الأشرار وهم يتم مطاردتهم من قبل الشرطة وسط العديد من الأحداث المشوقة، ويشارك ببطولة الجزء الثاني عدد من نجوم الجزء الأول وهم سام روكويل، زازي بيتس، أكوافينا، أنطوني راموس، مارك رامون، كريج روبنسون.

فيلم "The Bad Guys 2" هو استكمال لنجاح الجزء الأول الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 2022، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا بإيرادات عالمية بلغت 250 مليون دولار، من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 70 مليون، لتقرر الشركة المنتجة إنتاج جزء ثان استغلالًا لنجاح الجزء الأول الذي فاق كل التوقعات.

وتدور أحداث الجزء الأول حول عصابة من الحيوانات سيئة السمعة تتظاهر بالخير من أجل تجنب الدخول إلى السجن، لكن يدرك زعيمهم أنه حقًا يريد تغيير طرقه.

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شركة Dreamworks فيلم The Bad Guys ظهور الأهرامات في فيلم رسوم متحركة
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