"ظهور الأهرامات".. طرح الإعلان الدعائي لفيلم "Bad Guys 2" لعرضه في 2025

كتب- مروان الطيب:

طرحت شركة "Dreamworks" الإعلان الدعائي للجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "The Bad Guys"، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "X" ترويجًا واستعدادًا لبدء عرضه في دور العرض الأمريكي والعالمي مطلع شهر أغسطس 2025.

وظهر في الإعلان الأهرامات الثلاثة، كما ظهر الأشرار وهم يجتمعون مرة أخرى بسرقة جديدة، ولكن هذه المرة في مصر، حيث ظهر الأشرار وهم يتم مطاردتهم من قبل الشرطة وسط العديد من الأحداث المشوقة، ويشارك ببطولة الجزء الثاني عدد من نجوم الجزء الأول وهم سام روكويل، زازي بيتس، أكوافينا، أنطوني راموس، مارك رامون، كريج روبنسون.

Their biggest heist yet. Watch the trailer now and catch #TheBadGuys2 in theaters this summer! pic.twitter.com/zQEHkZiQZJ