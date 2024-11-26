أنجلينا جولي تكشف هذا السر عن أولادها الستة

كتب- مصطفى حمزة:

أكدت النجمة العالمية أنجلينا جولي، أن أولادها الستة، لديهم مواهب مختلفة، موضحة أنهم جميعا لا يريدون الوقوف أمام الكاميرا.

النجمة العالمية، خلال احتفالها بعرض فيلم "ماريا"، تحدثت عن أبنائها، وفي حوار صحفي لها، قالت: "لم يولدوا بخصوصية.. لذا أتمنى أن يتمكنوا من الحصول عليها وهم يكبرون"، وذلك في إشارة من النجمة العالمية إلى أن أولادها وجدوا أنفسهم منذ طفولتهم تحت دائرة الضوء بسبب شهرتها وزوجها السابق النجم براد بيت.

أنجلينا جولي وبراد بيت، لديهم 6 أولاد، 3 منهم بالتبني، وهم: مادوكس، وباكس، وزاهارا، إلى جانب: شيلوه، وفيفيان، ونوكس كأبناء بيولوجيين.

ونالت النجمة العالمية أنجلينا جولين مؤخرا جائزة "Stella della Mole"، في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في إيطاليا، وذلك عن أدائها في فيلم "ماريا- Maria".

ودخلت أنجلينا جولي، قوائم أبرز المرشحات لجوائز الأوسكار لهذا العام، عن فيلم "Maria" الذي يتناول حياة السوبرانو الشهيرة ماريا كالاس.