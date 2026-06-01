احتفت شركة أديداس بالمسيرة المميزة للنجم المصري محمد صلاح خلال السنوات الماضية في كرة القدم، من خلال فيديو إعلاني يوضح مشوار اللاعب المميز في الملاعب الأوروبية.

وظهرت في الفيديو الخاص بشركة أديداس الممثلة المصرية هدى المفتي، وهى تحكي مسيرة صلاح الاستثنائية منذ البداية، لعدد من الأطفال من خلال سلسلة من المشاهد التي تستعرض مسيرته الملهمة في الملاعب.

وسلطت الشركة الضوء بشكل كبير على مسيرة محمد صلاح في الملاعب الأوروبية، الأرقام التاريخية التي حققها النجم المصري، ذلك من خلال سرد هذه الأرقام على الأطفال الصغار

وظهر الثنائي محمد صلاح وهدى المفتي، خلال الإعلان داخل المتحف المصري، في إشارة إلى المشوار والمسيرة التاريخية، الي قدمها صلاح في كرة القدم، خلال السنوات الماضية.

تفاصيل إعلان محمد صلاح وهدى المفتي

وبدأت هدى المفتي الفيديو وهى تتحدث لمجموعة من الأطفال عن مسيرة صلاح، قائلة: "خليني احكيلكم عن ولد كان حلمه يبقى ملك، بالنسبة الكرة مكنتش مجرد لعبة من وهو طفل، سافر ولف الدنيا علشان يثبت نفسه وحقق حلمه بالفعل وبقى اسمه ملك".

وأضافت خلال الفيديو: "رجع مصر للساحة العالمية، مش مرة ولكن مرتين، وسجل أكثر من 400 هدف في مسيرته".

محمد صلاح والمشاركة في كأس العالم

ويذكر أن محمد صلاح يستعد للمشاركة رفقة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

أقرأ أيضًا:

"لخلافة توروب".. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع الهولندي فان بوميل لتولي تدريب الفريق

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك