خاص منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مرانه الأول بمدينة أوهايو الأمريكية اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة البرازيل الودية، ضمن تحضيرات الفراعنة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره البرازيلي، يوم 6 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحا، في آخر التجارب الودية للمنتخبين قبل كأس العالم 2026.

تفاصيل مران منتخب مصر في مدينة أوهايو الأمريكية

وكانت بعثة منتخب مصر الأول وصلت إلى الولايات المتحدة أمس الأحد 31 مايو، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، السادسة صباحا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقيم مران المنتخب الوطني، على ملعب "Cleveland browns campus"، في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وبدأ مران المنتخب الجماعي، بفقرة إحماءات بدنية، ثم جمل فنية وتقسيمه شارك بها جميع اللاعبين، قبل أن يختتم المران بفقرة تسديد على المرمى.

وحرص خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة الفراعنة بأمريكا، على حضور مران المنتخب الجماعي اليوم، لدعم اللاعبين والجهاز الفني.

موعد أول مباراة لمصر في كأس العالم 2026

ويستهل منتخب مصر مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره البلجيكي، يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة كل من: "بلجيكا، كندا وإيران".

