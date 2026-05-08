"بعد وفاة والده".. هل شارك محمد شحاتة في مران الزمالك استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة؟

كتب : يوسف محمد

10:55 م 08/05/2026
    محمد شحاتة لاعب فريق الزمالك_8
    محمد شحاتة
    محمد شحاتة
    محمد شحاتة من تدريبات الزمالك
    محمد شحاتة (1)
    محمد شحاته يحتفل بهدفه
    محمد شحاتة ومحمد حمدي وبنتايك من تدريبات الزمالك اليوم
    محمد شحاتة لاعب الزمالك
    محمد شحاته
    محمد شحاتة لاعب منتخب مصر
    محمد شحاته
    محمد شحاتة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت 9 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الفارس الأبيض غدا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

هل شارك محمد شحاتة في مران الزمالك الجماعي اليوم؟

شارك محمد شحاتة لاعب وسط الفريق، في التدريب الجماعي للفريق، الرئيسي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم على ستاد 5 جويلية، ضمن الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وجاءت مشاركة اللاعب في المران الجماعي للفارس الأبيض اليوم، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بناء على طلبه.

نتيجة مباراة نصف نهائي الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تمكن من التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، خلال الموسم الحالي 20252-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف النهائي.

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

والجدير بالذكر أن لقاء العودة بين الزمالك واتحاد العامة، سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

مصراوي يكشف: عبد الحفيظ يرفض هذا المدرب لخلافة توروب

الاتحاد الجزائري يقدم واجب العزاء لبعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة

حدث بالفن|طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة وشيرين تطرح أغنية
من قناة السويس للمتحف المصري.. كيف تعيد الحكومة رسم خريطة السياحة؟
ماذا يعني التحول إلى الدعم النقدي؟.. الحكومة تكشف التفاصيل الكاملة
هل يشارك خوان بيزيرا في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية؟..
"فيديو سليم منذ شهور".. القصة الكاملة لـ واقعة التعدي على الأطفال داخل
