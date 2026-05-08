يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري غدا السبت 9 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الفارس الأبيض غدا السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

هل شارك محمد شحاتة في مران الزمالك الجماعي اليوم؟

شارك محمد شحاتة لاعب وسط الفريق، في التدريب الجماعي للفريق، الرئيسي للأبيض الذي أقيم مساء اليوم على ستاد 5 جويلية، ضمن الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.

وجاءت مشاركة اللاعب في المران الجماعي للفارس الأبيض اليوم، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، بناء على طلبه.

نتيجة مباراة نصف نهائي الكونفدرالية

وكان نادي الزمالك تمكن من التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، خلال الموسم الحالي 20252-2026، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد في نصف النهائي.

وتأهل الزمالك لنهائي البطولة، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

والجدير بالذكر أن لقاء العودة بين الزمالك واتحاد العامة، سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

