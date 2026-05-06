مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

- -
19:45

العين

جميع المباريات

إعلان

الخطيب وعبد الحفيظ ومنصور.. ييس توروب يكشف تفاصيل مثيرة للجدل بخصوص إدارة الأهلي

كتب : يوسف محمد

12:12 ص 06/05/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
  • عرض 20 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 20 صورة
    ياس توروب (1)
  • عرض 20 صورة
    ييس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 20 صورة
    ياس توروب وكامويش (1)
  • عرض 20 صورة
    توروب مع بعثة الأهلي المتجهة إلى تنزانيا
  • عرض 20 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي خلال مباراة الجيش الملكي
  • عرض 20 صورة
    ياس توروب يحضر للمباراة أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 20 صورة
    حسين الشحات وياس توروب
  • عرض 20 صورة
    توروب (1)
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ مع حسن شحاتة من حفل مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية
  • عرض 20 صورة
    عائلة سيد عبد الحفيظ (1) (1) (1)
  • عرض 20 صورة
    سيد عبد الحفيظ يقرأ القرآن أثناء سفر الأهلي إلى المغرب
  • عرض 20 صورة
    رجل الأعمال ياسين منصور
  • عرض 20 صورة
    ياسين منصور (1)
  • عرض 20 صورة
    ياسين منصور في حفل افتتاح المتحف الكبير
  • عرض 20 صورة
    ياسين منصور في حفل افتتاح المتحف الكبير
  • عرض 20 صورة
    ياسين منصور (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يتواصل في الفترة الحالية مع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم بالنادي.

وكان النادي الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره إنبي أمس الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

تصريحات توروب عن سيد عبد الحفيظ عقب نهاية مباراة إنبي

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أشكر محمود الخطيب على إتاحة الفرصة لي لتدريب النادي الأهلي، ولكنه لأسباب صحية لا يباشر أمور فريق الكرة في الفترة الحالية".

وأضاف ييس توروب: "في الوقت الحالي، أتواصل مع الثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، كنت أرتب معهما في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالتعاون معهم وحددت الطلبات التي يحتاجها الفريق".

وتابع: "لم أتحدث مع عبد الحفيظ ومنصور على المراكز فقط، لكن على جودة معينة حتى يقدموا الفارق، إلا لو لم يتم توفير لاعب يشكل فارق سنكتفي بالمجموعة التي معي".

واختتم توروب تصريحاته: "الأمور لم تكن على ما يرام في أن يتم توفير الصفقات التي طلبتها، لكن أبلغوني أنهم مسؤولين عن الصفقات في يناير".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة.

اقرأ أيضًا:

على ماهر مدرب سيراميكا يغيب رسميًا عن مواجهة الزمالك.. ما التفاصيل؟

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور أمام إنبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ييس توروب سيد عبد الحفيظ ياسين منصور مباراة الأهلي وإنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
رياضة محلية

حكم دولي سابق يعلق لـ مصراوي على الحالات المثيرة للجدل في مباراتي الأهلي
ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
الخطيب وعبد الحفيظ ومنصور.. ييس توروب يكشف تفاصيل مثيرة للجدل بخصوص إدارة
رياضة محلية

الخطيب وعبد الحفيظ ومنصور.. ييس توروب يكشف تفاصيل مثيرة للجدل بخصوص إدارة
أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟