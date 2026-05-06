أكد ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يتواصل في الفترة الحالية مع ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بفريق كرة القدم بالنادي.

وكان النادي الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره إنبي أمس الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري "دوري نايل".

تصريحات توروب عن سيد عبد الحفيظ عقب نهاية مباراة إنبي

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أشكر محمود الخطيب على إتاحة الفرصة لي لتدريب النادي الأهلي، ولكنه لأسباب صحية لا يباشر أمور فريق الكرة في الفترة الحالية".

وأضاف ييس توروب: "في الوقت الحالي، أتواصل مع الثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، كنت أرتب معهما في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالتعاون معهم وحددت الطلبات التي يحتاجها الفريق".

وتابع: "لم أتحدث مع عبد الحفيظ ومنصور على المراكز فقط، لكن على جودة معينة حتى يقدموا الفارق، إلا لو لم يتم توفير لاعب يشكل فارق سنكتفي بالمجموعة التي معي".

واختتم توروب تصريحاته: "الأمور لم تكن على ما يرام في أن يتم توفير الصفقات التي طلبتها، لكن أبلغوني أنهم مسؤولين عن الصفقات في يناير".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة.

