مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

جميع المباريات

بعد التعثر أمام سيراميكا كليوباترا.. موعد مباراة بيراميدز المقبلة

كتب : هند عواد

10:19 م 05/05/2026 تعديل في 10:27 م
    مدرب بيراميدز (1)
    لاعبي بيراميدز (1)
    فريق بيراميدز (1)
    مدرب بيراميدز وأحمد الشناوي (1)

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض نهائي كأس مصر ضد بيراميدز، بعد تعثره في الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وفيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بـ50 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يواجه بيراميدز نظيره زد، في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد 10 مايو الحالي، في نهائي كأس مصر، وذلك بعد تأجيل الجولة الأخيرة من الدوري.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره سموحة في الجولة السابعة والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، والتي تم تأجيلها بسبب مشاركة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

