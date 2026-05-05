يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لخوض نهائي كأس مصر ضد بيراميدز، بعد تعثره في الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، على ستاد هيئة قناة السويس، في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وفيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث بـ50 نقطة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يواجه بيراميدز نظيره زد، في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد 10 مايو الحالي، في نهائي كأس مصر، وذلك بعد تأجيل الجولة الأخيرة من الدوري.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره سموحة في الجولة السابعة والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، والتي تم تأجيلها بسبب مشاركة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

