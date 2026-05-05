تقدم النادي الأهلي بهدفين نظيفين على إنبي، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وانطلقت اليوم مباريات، الأهلي ضد إنبي، وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد سموحة.

افتتح حسين الشحات التسجيل للأهلي، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، وسجل محمود كهربا هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من الشوط، قبل أن يغليه حكم المباراة بسبب التسلل.

واحتفل حسين الشحات بهدفه في إنبي، مع أحمد سيد زيزو، بينما احتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر بتقدم فريقه بالسجود، قبل أن يشير بيديه إلى عقله.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز.

تقام مباريات الجولة السادسة في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في نفس التوقيت، وجاءت نتائج الشوط الأول كالآتي:

تعادل الزمالك مع سموحة سلبيا

تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1

