مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

إشارة شوبير واحتفال الشحات وزيزو.. أفضل 12 صورة من الشوط الأول لمباراة الأهلي ضد إنبي

كتب : هند عواد

09:40 م 05/05/2026 تعديل في 09:51 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال حسين الشحات (1)
  • عرض 12 صورة
    احتفال حسين الشحات (3)
  • عرض 12 صورة
    احتفال حسين الشحات وبيكهام (2)
  • عرض 12 صورة
    احتفال الشحات
  • عرض 12 صورة
    احتفال حسين الشحات وزيزو (2)
  • عرض 12 صورة
    احتفال حسين الشحات (2)
  • عرض 12 صورة
    احتفال مصطفى شوبير بعد هدف الأهلي
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور مع زيزو
  • عرض 12 صورة
    إمام عاشور مع حسين الشحات
  • عرض 12 صورة
    سجود شوبير بعد هدف الأهلي
  • عرض 12 صورة
    احتفال حسين الشحات وزيزو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم النادي الأهلي بهدفين نظيفين على إنبي، في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

مياريات اليوم في الدوري المصري

وانطلقت اليوم مباريات، الأهلي ضد إنبي، وبيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا، والزمالك ضد سموحة.

أهداف الأهلي.. احتفال خاص بين الشحات وزيزو

افتتح حسين الشحات التسجيل للأهلي، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء، وسجل محمود كهربا هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من الشوط، قبل أن يغليه حكم المباراة بسبب التسلل.

واحتفل حسين الشحات بهدفه في إنبي، مع أحمد سيد زيزو، بينما احتفل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر بتقدم فريقه بالسجود، قبل أن يشير بيديه إلى عقله.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك وبيراميدز.

نتائج مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز

تقام مباريات الجولة السادسة في مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، في نفس التوقيت، وجاءت نتائج الشوط الأول كالآتي:

تعادل الزمالك مع سموحة سلبيا

تعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1

اقرأ أيضًا:

والد كهربا لمصراوي: "إن شاء الله الأهلي يفوز"

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 إنبي.. الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد إنبي بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا الزمالك ضد سموحة الدوري المصري زيزو الشحات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بيهددني بالقتل.. فنانة تستغيث وتعلن ملاحقة لاجىء سوداني
زووم

بيهددني بالقتل.. فنانة تستغيث وتعلن ملاحقة لاجىء سوداني
مصطفى كامل يستقبل جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة
زووم

مصطفى كامل يستقبل جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة
محمود سعد يكشف سر رفضه تعليق صور الراحلين داخل منزله
أخبار مصر

محمود سعد يكشف سر رفضه تعليق صور الراحلين داخل منزله
النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح
حوادث وقضايا

النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح
فيفي عبده تصل عزاء سهير زكي (صور)
زووم

فيفي عبده تصل عزاء سهير زكي (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها