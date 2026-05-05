مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

3 مباريات في وقت واحد.. صراع الأهلي والزمالك وبيراميدز يُشعل مقاهي أسيوط -فيديو

كتب : محمود عجمي

09:40 م 05/05/2026

جماهير الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تجمعت أعداد كبيرة من الشباب، من عشاق الساحرة المستديرة، أمام شاشات المقاهي لمتابعة ثلاث مباريات قوية أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في توقيت واحد، في مشهد عكس أهمية الجولة وحساسيتها.

مواجهات نارية في الجولة السادسة

شهدت الجولة لقاء الأهلي مع إنبي، في الوقت الذي واجه فيه الزمالك فريق سموحة، إلى جانب مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ضمن منافسات المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

أجواء مشتعلة بين الجماهير

وسادت أجواء من الحماس والترقب بين الجماهير، التي تابعت مجريات المباريات باهتمام كبير، في ظل احتدام المنافسة على لقب الدوري.

تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة، المقامة على استاد برج العرب، بالتعادل السلبي، في إطار الجولة السادسة من المرحلة النهائية للبطولة.

تقدم أهلاوي بثنائية أمام إنبي

حسم النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام إنبي، المقامة على استاد القاهرة، متقدمًا بهدفين دون رد، ضمن الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري.

تعادل إيجابي بين بيراميدز وسيراميكا

في المقابل، انتهى الشوط الأول من لقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

صدارة مشتركة وصراع مشتعل

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري «دوري نايل» برصيد 50 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من سخونة المنافسة مع اقتراب الحسم.

جماهير الاهلي
لينك البث المباشر:

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سموحة إنبي سيراميكا كليوباترا مرحلة التتويج دوري نايل صراع اللقب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيفي عبده تصل عزاء سهير زكي (صور)
زووم

فيفي عبده تصل عزاء سهير زكي (صور)
هل يشعر الأموات بزيارتنا ومرور الوقت؟.. أمين الفتوى يرد
أخبار

هل يشعر الأموات بزيارتنا ومرور الوقت؟.. أمين الفتوى يرد
"الصحفيين" تبدأ تطبيق قواعد تنظيم تغطية الجنازات لأول مرة خلال وداع هاني
زووم

"الصحفيين" تبدأ تطبيق قواعد تنظيم تغطية الجنازات لأول مرة خلال وداع هاني
مصطفى كامل يستقبل جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة
زووم

مصطفى كامل يستقبل جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة
النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح
حوادث وقضايا

النيابة العامة تباشر تحقق في تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها