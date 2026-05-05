تجمعت أعداد كبيرة من الشباب، من عشاق الساحرة المستديرة، أمام شاشات المقاهي لمتابعة ثلاث مباريات قوية أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء، في توقيت واحد، في مشهد عكس أهمية الجولة وحساسيتها.

مواجهات نارية في الجولة السادسة

شهدت الجولة لقاء الأهلي مع إنبي، في الوقت الذي واجه فيه الزمالك فريق سموحة، إلى جانب مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ضمن منافسات المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

أجواء مشتعلة بين الجماهير

وسادت أجواء من الحماس والترقب بين الجماهير، التي تابعت مجريات المباريات باهتمام كبير، في ظل احتدام المنافسة على لقب الدوري.

تعادل سلبي بين الزمالك وسموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة، المقامة على استاد برج العرب، بالتعادل السلبي، في إطار الجولة السادسة من المرحلة النهائية للبطولة.

تقدم أهلاوي بثنائية أمام إنبي

حسم النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام إنبي، المقامة على استاد القاهرة، متقدمًا بهدفين دون رد، ضمن الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري.

تعادل إيجابي بين بيراميدز وسيراميكا

في المقابل، انتهى الشوط الأول من لقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

صدارة مشتركة وصراع مشتعل

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري «دوري نايل» برصيد 50 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني، ما يزيد من سخونة المنافسة مع اقتراب الحسم.



