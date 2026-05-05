الدوري المصري

سموحة

0 1
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

1 1
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

3 0
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 0
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

1 2
21:00

الهلال

جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة السادسة لمرحلة الحسم

كتب : محمد الميموني

09:03 م 05/05/2026 تعديل في 10:17 م
    الأهلي وإنبي (4)
    الأهلي وإنبي (2)
    الأهلي
    الأهلي (2) (1)
    الأهلي وإنبي
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة

اختتمت مباريات الجولة السادسة من مرحلة الحسم التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء بالدوري المصري

فاز الأهلي بنتيجة 3-0 علي إنبي، فاز الزمالك 1-0 مع سموحة، وتعادل بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا 1-1.

وينفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث 50 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الشوط الأول من مرحلة الحسم من بطولة الدوري المصري

1 - الزمالك 53 نقطة

2 - بيراميدز 51 نقطة

3 - الأهلي 50 نقطة

4 - سيراميكا كليوباترا 44 نقطة

5 - المصري البورسعيدي 40 نقطة

6 - إنبي 36 نقطة

7 - سموحة 31 نقطة

