لم تكن رحلة جماهير الزمالك إلى ستاد برج العرب لمؤازرة فريقهم أمام سموحة مجرد انتقال لمشاهدة مباراة كرة قدم، بل تحولت إلى تظاهرة حب عائلية، كان بطلها الأول "أطفال ميت عقبة" الذين رافقوا ذويهم في رحلة البحث عن تعزيز الصدارة.

براءة في حب الملكي

رصدت عدسات كاميرا "مصراوي" مشاهد لافتة لأطفال صغار يرتدون قميص الزمالك الأبيض المزين بالخطين الحمر، وهم يجلسون داخل حافلات الجماهير المتجهة للإسكندرية، وعلامات الحماس ترتسم على وجوههم رغم طول المسافة، كما ظهر الصغار وهم يحملون بطاقات المشجع (Fan ID) بفخر، وكأنها وسام يربطهم بناديهم المفضل منذ الصغر.

أجواء عائلية داخل "الأتوبيس"

داخل الحافلات، اختلطت هتافات الشباب بضحكات الأطفال؛ حيث حرص الآباء على اصطحاب أبنائهم لغرس روح الانتماء الرياضي في نفوسهم.

الصور أظهرت طفلاً يجلس بجوار والده بابتسامة عريحة، وآخرين يلوحون بأعلام النادي من نوافذ الحافلات، في مشهد يعكس الأمان والأجواء الاحتفالية التي تسبق المباراة.

مظاهر الاحتفال ببرج العرب

ومع وصول الحافلات إلى محيط ستاد برج العرب، تجلت أسمى معاني الروح الرياضية والانتماء؛ حيث رُصد أطفال يعانقون بعضهم البعض بقمصان النادي فور النزول من الحافلات، بينما انهمك آخرون في رفع الأعلام البيضاء عالياً تحت شمس الإسكندرية، مؤكدين أن حب الزمالك "عشق يتوارثه الأجيال".

ليلة حسم الصدارة

تأتي هذه المؤازرة الجماهيرية والعائلية الكبيرة في ليلة كروية "عاصفة"، حيث تُقام اليوم الثلاثاء 5 مايو، ثلاث مباريات في تمام الساعة الثامنة مساءً قد تحسم وجهة درع الدوري المصري:

الزمالك ضد سموحة: لقاء الحفاظ على القمة، حيث يمتلك الأبيض 50 نقطة.

الأهلي ضد إنبي: مواجهة ملاحقة الصدارة، حيث يحل الأحمر ثالثاً برصيد 47 نقطة.

بيراميدز ضد سيراميكا: صراع المركز الثاني، حيث يتساوي بيراميدز مع الزمالك برصيد 50 نقطة.