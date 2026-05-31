الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

- -
19:00

بترو دي لواندا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

- -
16:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

السعودية

- -
02:30

إكوادور

"غياب مرموش وتواجد صلاح".. بعثة منتخب مصر تغادر إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في كأس العالم

كتب : مصراوي

01:18 ص 31/05/2026
    بعثة منتخب مصر
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر
    جلسة تصوير للاعبي منتخب مصر

غادرت بعثة منتخب مصر الأول مساء أمس السبت 30 مايو الجاري، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت البعثة تواجد النجم المصري محمد صلاح، بينما تغيب لاعب واحد فقط، هو عمر مرموش الذي حصل على إذن من الجهاز الفني بتأجيل سفره لمدة 24 ساعة، لعقد قرانه.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المقرر أن يلتحق مرموش ببعثة المنتخب يوم 2 يونيو المقبل، استعدادا للمشاركة مع الفراعنة في المونديال.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن مبارياته في المونديال، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويخوض المنتخب الوطني مباراة ودية يوم 6 يونيو المقبل، أمام منتخب البرازيل في أخر تحضيرات الفراعنة للمونديال.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

