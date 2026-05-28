الدوري المصري

بتروجت

17:00

الجونة

مصر -17

19:00

تنزانيا - 17

طلائع الجيش

20:00

وادي دجلة

الموعد والقناة الناقلة.. منتخب الناشئين يتحدى تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

11:19 ص 28/05/2026

منتخب مصر للناشئين

يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره التنزاني، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين مصر وتنزانيا، على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، بطموحات كبيرة لمواصلة العروض القوية في البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، والمنافسة على التتويج باللقب القاري.

وكان “الفراعنة الصغار” قد تأهلوا إلى نصف النهائي بعد فوز كبير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي، ليؤكد المنتخب المصري جاهزيته للمنافسة بقوة على البطولة.

في المقابل، بلغ منتخب تنزانيا هذا الدور عقب انتصار مثير على الجزائر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا

وتُنقل المباراة، بين مصر وتنزانيا، عبر شبكة قنوات beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 5، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

