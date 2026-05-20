"بعد خسارة الدوري".. محمود تريزيجيه يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية مباراة سيراميكا

كتب : مصراوي

11:40 م 20/05/2026 تعديل في 11:48 م
لم يتمالك نجم وسط النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه دموعه، بعد خسارة النادي الأهلي بطولة الدوري المصري بشكل رسمي اليوم.

وخسر النادي الأهلي لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي 2025-2026، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة.

ودخل نجم الأهلي في نوبة بكاء قوية، داخل الممر الخاص بغرف ملابس المارد الأحمر، عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

وفاز المارد الأحمر على المصري البورسعيدي اليوم في الدوري، لم يساعده في حصد لقب الدوري أو حتى في احتلال المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وسيشارك المارد الأحمر خلال الموسم المقبل 2025-2026، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب احتلاله المركز المؤهل للكونفدرالية وليس دوري الأبطال.

رقم سلبي للأهلي منذ 23 عاما

وتعد هذه المرة الأولى منذ 23 عاما، التي يختتم فيها النادي الأهلي بطولة الدوري المصري خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا.

