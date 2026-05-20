"القرار اتخذ".. رد فعل الأهلي على تصريحات توروب المثيرة للجدل بعد الفوز

أول تعليق من محمد عواد على اتهامات التخاذل في ركلة جزاء أحمد بلحاج

10 صور من بكاء محمد شحاتة بعد التتويج بالدوري

لم يتمالك نجم وسط النادي الأهلي محمود حسن تريزيجيه دموعه، بعد خسارة النادي الأهلي بطولة الدوري المصري بشكل رسمي اليوم.

وخسر النادي الأهلي لقب بطولة الدوري في الموسم الحالي 2025-2026، بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة.

بكاء قوي من محمود تريزيجيه عقب خسارة الدوري المصري

ودخل نجم الأهلي في نوبة بكاء قوية، داخل الممر الخاص بغرف ملابس المارد الأحمر، عقب نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

وفاز المارد الأحمر على المصري البورسعيدي اليوم في الدوري، لم يساعده في حصد لقب الدوري أو حتى في احتلال المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وسيشارك المارد الأحمر خلال الموسم المقبل 2025-2026، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب احتلاله المركز المؤهل للكونفدرالية وليس دوري الأبطال.

رقم سلبي للأهلي منذ 23 عاما

وتعد هذه المرة الأولى منذ 23 عاما، التي يختتم فيها النادي الأهلي بطولة الدوري المصري خارج المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

بطائرة هليكوبتر بيضاء.. 5 صور من وصول درع الدوري المصري لاستاد القاهرة

كيف احتفل حسن شحاته بتتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتاز؟



