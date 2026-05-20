كتب- أحمد العش:

عادت الفرحة من جديد إلى منطقة ميت عقبة وشوارع المهندسين، بعدما احتشدت جماهير نادي الزمالك للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، عقب الفوز المثير على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ورصدت عدسات مصراوي حالة من البهجة الكبيرة بين جماهير القلعة البيضاء، إذ امتلأت شوارع المهندسين بالأعلام البيضاء والشماريخ والهتافات، وسط تواجد مكثف من المشجعين الذين حرصوا على الاحتفال باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات.



هدف مبكر يحسم اللقب لصالح الزمالك



نجح الفلسطيني عدي الدباغ في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكرًا في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ليمنح الزمالك الأفضلية التي حافظ عليها الفريق حتى صافرة النهاية، في مباراة شهدت إثارة كبيرة على مدار شوطي اللقاء.



وشهدت أحداث الشوط الثاني تسجيل هدف ثانٍ لصالح الزمالك عن طريق شيكو بانزا، قبل أن يقرر الحكم إلغاء الهدف عقب العودة إلى تقنية الفيديو، فيما تألق الحارس محمد عواد بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج في الدقيقة 55.

احتفالات صاخبة في شوارع المهندسين



خرجت جماهير الزمالك عقب إطلاق صافرة النهاية، إلى الشوارع الرئيسية بمنطقة المهندسين وميت عقبة، مرددين الأغاني والهتافات الشهيرة الخاصة بالنادي، بينما أطلقت الشماريخ والألعاب النارية احتفالًا بالتتويج باللقب رقم 15 في تاريخ النادي بالدوري المصري الممتاز.



ووثقت عدسات مصراوي لحظات احتشاد المئات من الجماهير أمام المقاهي وفي محيط النادي، وسط أجواء احتفالية كبيرة سيطرت على المنطقة، خاصة مع ترديد الجماهير لهتاف "سمعنا يا عم الحدوتة"، الذي أصبح من أبرز هتافات مشجعي الزمالك خلال الموسم الحالي.

الزمالك يتصدر.. وبيراميدز والأهلي خلفه



وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 59 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كلًا من: محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، السيد أسامة، ومحمد إبراهيم، بينما تواجد في الوسط كل من محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ومحمد السيد، وفي الهجوم خوان بيزيرا، عدي الدباغ، وشيكو بانزا.



