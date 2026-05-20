الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

لحظة بلحظة.. الأهلي 1 -0 المصري.. نهاية الشوط الأول

كتب : يوسف محمد

07:42 م 20/05/2026 تعديل في 08:49 م
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (1)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (3)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (7)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (2)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (6)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (5)
    طفل من ذوي الهمم يقطع رحلة من البحيرة لبرج العرب لمؤازرة الأهلي (4)
    جماهير الأهلي (5) (1)
    جماهير الأهلي (6) (1)
    جماهير الأهلي (4) (1)
    جماهير الأهلي (1) (1)
    جماهير الأهلي (7) (1)
    جماهير الأهلي (2) (1)
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (7)
    زحف جماهيري للأهلي في برج العرب قبل مواجهة المصري (1)

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي ويوسف بلعمري

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور وحسين الشحات

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، تريزيجيه وبن شرقي

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 2: فرصة خطيرة للأحمر ولكنها تصطدم بمدافع الصمري

الدقيقة 4: تريزيجيه يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي

الدقيقة 6: تسديدة قوية من تريزيجيه ترتطم بالقائم الأيسر للمصري

الدقيقة 38: بطاقة حمراء لياسين مرعي مدافع الأهلي

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

