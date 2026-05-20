لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا..1-0.. نهاية الشوط الأول

كتب : نهي خورشيد

07:40 م 20/05/2026 تعديل في 08:50 م
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
يقدم موقع مصراوي لمتابعيه مجريات المواجهة المصيرية التي ستجمع بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من حسم لقب الدوري المصري الممتاز.


تفاصيل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا


ويلتقي الفريق الكروي بالفارس الأبيض بنظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل المواجهة بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت.


تشكيل الزمالك لمباراة الحسم


في حراسة المرمى : محمد عواد.


في خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.


في خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.


في خط الهجوم : خوان بيزيرا – عدي الدباغ - شيكو بانزا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لموقعة الحسم

في حراسة المرمى: محمد بسام.


في خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد عابدين - أحمد هاني.


في خط الوسط: عمرو السولية - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا.


في خط الهجوم: فخري لاكاي.


ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أحداث لقاء الحسم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا


الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: تمريرات بين لاعبي سيراميكا وسط الملعب.

الدقيقة 6: فرصة هدف ضائعة للزمالك بعد تسديدة شيكو بانزا داخلة منطقة الجزاء.

الدقيقة 8: عدي الدباغ يتقدم للزمالك بالهدف الأول من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 11: فرصة خطيرة لـ سيراميكا من تسديدة قوية لكن دفاع الزمالك يبعد الكرة.

الدقيقة 15: فرصة ثانية لـ سيراميكا من تسديدة رضا بوبو خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة 16: ضغط من سيراميكا لتسجيل التعادل.

الدقيقة 20: فرصة للزمالك بعد رأسية =بيزيرا داخل منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 25: تسديدة لـ سيراميكا خارج منطقة الجزاء ، لكن يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 28: محاولات مستمرة من سيراميكا كليوباترا لتسجيل التعادل.

الدقيقة 33: هدف ضائع للزمالك بعد تسديدة محمد السيد داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 38: محاولة لـ عدي الدباغ داخل منطقة الجزاء لإضافة الهدف الثاني للزمالك.

الدقيقة 39: انحصار اللعب وسط الملعب.

الدقيقة 43: محاولات من لاعبي الزمالك للحصول على ركلة جزاء بعد سقوط عبدالله السعيد.

الدقيقة 44: الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع.

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

