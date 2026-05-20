الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

"مفاجأة في الدفاع".. تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم الدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

07:13 م 20/05/2026 تعديل في 07:17 م
كشف معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته المصيرية أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الزمالك ضد سيراميكا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.


تشكيل الفارس الأبيض الليلة

وشهد التشكيل الأساسي للفارس الأبيض مشاركة السيد أسامة لتعويض إصابة محمود حمدي الونش.

في حراسة المرمى : محمد عواد.


في خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.


في خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.


في خط الهجوم : خوان بيزيرا – عدي الدباغ - شيكو بانزا.


ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد عبد الرحيم " إيشو" ويوسف وائل "فرنسي"وأحمد ربيع وآدم كايد وأحمد شريف وناصر منسي وعمرو ناصر.

ترتيب الفريقين قبل المواجهة


ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع بـ44 نقطة.

الزمالك معتمد جمال سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (1-1)