في مشهد إنساني خطف قلوب الحاضرين وأشعل حماس الجماهير في محيط استاد برج العرب بالإسكندرية، تواجد الطفل أحمد حسن نصر، من أبطال ذوي الهمم، على كرسيه المتحرك رفقة والده، بعد رحلة سفر من محافظة البحيرة، ليقدم درساً في العشق والانتماء للنادي الأهلي قبل مواجهته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في ختام مسابقة الدوري.

ابتسامة تحدٍ ورسالة حب

ورصدت الصور الحية لعدسة "مصراوي" ملامح الفرحة والفخر على وجه "أحمد"، وهو يجلس على كرسيه المتحرك وخلفه والده السيد حسن نصر الذي يدعمه ويشاركه مشوار العشق للأحمر.

ولم يكتفِ أحمد بالحضور فقط، بل حرص على إيصال صوته ورسالته للنادي، حاملاً بين يديه لافتة كبيرة ومطبوعة بعناية تضم صورة لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" بقميص المارد الأحمر.

"عايز تيشرتك يا تريزيجيه"

وتضمنت اللافتة التي حملها أحمد كلمات مؤثرة تعكس مدى تعلقه بنجمه المفضل، حيث كُتب عليها: "بحبك يا تريزيجيه.. عايز تيشرتك يا تريزيجيه.. أنت فخرنا.. أنت نجمنا.. أنت ابن الأهلي نادي القرن.. دائماً في القمة.. أعظم نادي في الكون"

ولم تتوقف طموحات المشجع الصغير عند حدود الحصول على قميص تريزيجيه وتوقيعه فحسب، بل عبّر للمحيطين به عن حلم آخر يراوده منذ الطفولة، وهو زيارة ملعب "التتش" بالجزيرة ومصافحة لاعبي الفريق الذين يراهم قدوة له في التحدي والإصرار.

تفاعل جماهيري واسع

لاقت لفتة أحمد ووالده تفاعلاً واسعاً وهتافات تشجيعية من جماهير الأهلي المتوافدة على الاستاد، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه، وسط مناشدات وإشارات موجهة لإدارة النادي الأهلي واللاعب "تريزيجيه" للاستجابة لأمنية هذا البطل الصغير الذي لم تمنعه ظروفه وصعوبة التنقل من زحف المسافات خلف فريقه المفضّل.

وكانت جماهير النادي الأهلي، توافدت بكثافة على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تمهيداً لتقديم الدعم والمساندة للاعبي الفريق في مباراتهم القوية أمام المصري البورسعيدي، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

تفاؤل وأعلام حمراء في محيط برج العرب

ورصدت عدسات "مصراوي" الأجواء الحماسية في محيط الاستاد؛ حيث ظهرت مجموعات من مشجعي القلعة الحمراء يرتدون القمصان الحمراء وممسكين بالأعلام التي تحمل شعار "النسر"، وسط حالة من التفاؤل والبهجة.

وتنوعت فئات الحضور الجماهيري بشكل لافت، حيث تواجد الشباب والأطفال جنباً إلى جنب مع العائلات الذين حرصوا على السفر خلف الفريق لوداعه في آخر مباريات الموسم.

كما أظهرت الصور التزام المشجعين بالنظام أثناء توجههم نحو بوابات الدخول، مرتدين بطاقات المشجعين (Fan ID)، وسط هتافات حماسية تدعم الفريق وتطالبه بإنهاء الموسم بصورة تليق بطل القرن.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، جمعها من 25 مباراة.

على الجانب الآخر، يخوض فريق المصري البورسعيدي المواجهة محتلاً المركز الخامس برصيد 40 نقطة حصدها من 25 مباراة أيضاً، مما يجعل اللقاء صراعاً قوياً على تحسين المراكز في المربع الذهبي وإسدال الستار على الموسم بأفضل طريقة ممكنة.