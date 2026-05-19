حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري بالدوري

كتب : يوسف محمد

10:33 م 19/05/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الفريقين معا غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في ستاد "برج العرب"بالإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

واستقر الدنماركي ييس توروب على تشكيل الفريق الأقرب، الذي سيخوض مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي، لكنه لم يستقر حتى الآن على من سيحرص مرمى الفريق في المباراة، خاصة بعدما طالب الشناوي بالمشاركة في المباراة، لونها المباراة الأخيرة قبل تجمع المنتخب.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

حراسة المرمى: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني ويوسف بالعمري

خط السوط: إمام عاشور، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمود تريزيجيه

