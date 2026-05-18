شهدت مباراة نادي الاتحاد السكندري أمام نظيره غزل المحلة، العديد من الأحداث المثيرة للجدل قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

ودخل لاعبي الفريقين في مشادة قوية، قبل دقائق من نهاية اللقاء، مما تسبب في إيقاف المباراة لعدد من الدقائق، ذلك عقب تسجيل المحلة هدف التقديم في الدقائق الأخيرة.

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة

وحقق فريق غزل المحلة فوزا هاما على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات مرحلة تحديد الهبوط في الدوري المصري "دوري نايل".

وأحرز هدف الاتحاد السكندري الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد إسلام أرموشة في الدقيقة 1+90، مما زاد من فرص الفريق في الحفاظ على مكانه في الدوري المصري الممتاز.

موقف الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري

وبهذه الهزيمة تأزم موقف الاتحاد السكندري، بعدما توقف رصيده عند 32 نقطة في المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطتين فقط عن فريق كهرباء الإسماعيلية، الذي يحتل المركز الـ18 برصيد 30 نقطة وهو أول مراكز الهبوط بالدوري.

