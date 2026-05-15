يستعد الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر إقامة مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الأخير بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بالجزائر.

حكم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة الغد بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري إلى الحكم بيير أتشو.

أرقام الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية لبيير أتشو

ويعرف أتشو الأندية المصرية جيدا، حيث سبق له إدارة 7 مباريات لـ3 فرق مصرية من قبل، هم، الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وحققت الأندية المصرية الفوز، تحت صافرة أتشو في 4 لقاءات، تلقت الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في لقاء.

عدد ألقاب الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز في مباراة الغد وحصد لقب البطولة، ليرفع عدد ألقابه في الكونفدرالية إلى 3 ألقاب بالبطولة.

وسبق وتوج الأبيض بلقب البطولة في مناسبتين من قبل، عامي 2019 و2024.

