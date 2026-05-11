وجه أيمن الرمادي المدير الفني السابق لنادي الزمالك، رسالة للاعبي الفريق الأبيض لدعمهم قبل مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم السبت المقبل 16 مايو الجاري.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة، يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، انتهت لصالح الفريق الجزائري بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "5 جويلية" بالجزائر".

رسالة معتمد جمال للاعبي الزمالك

وكتب الرمادي عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ترددت كثيرا، في كتابة هذا البوست ولكن العاطفة غلبتني لأقول ما بداخلي لعلها تكون رسالة للاعبي الزمالك وجهازهم الفني لجمهورهم الحبيب، لقد عهدناكم رجالا في كل المواقف والأوقات وقت الإنتصار، وقت الإنكسار ولم يري الشارع الرياضي منكم هذا العام، إلا كل خير وعطاء وتفاني، سواء كنتم لاعبين أو جهاز فني حالي أو جمهور فأبليتم بلاءً حسنًا وكنتم نعم الرجال".

وأضاف: "الأن وأنتم تتعرضوا في أخر مباراة لكم في الكونفدرالية لقهر ما بعده قهر، فجميع المصريين بكل انتماءاتهم الذين عندهم تصالح مع أنفسهم شعروا بكم وبالقهر والمرارة، لأنكم في النهاية أبناء المصريين، فشعروا بكم وبالمرارة، بعد تحول انتصار في آخر دقيقة إلى تحدي آخر، أنتم على موعد معه ، لا أقول هزيمة فأنتم لم تهزموا بل وضعتكم الظروف في تحدي آخر، أنتم بإذن الله تستطيعوا كلاعبين وكجمهور وجهاز فني، إسعاد مصر كلها سعاده تبدل المرارة بسعادة تشرح الصدر وتطيب النفس".

وتابع: "لقد كنتم دائما كما عهدناكم كلاعبين وجمهور وجهاز فني رجالآ، ظهر هذا في مشهد لم ولن أراه إلا من جمهور عظيم وفي وفاء غير موجود الآن، كان هذا المشهد بعد مبارتكم مع النادي الأهلي رأيت حلم جميل لمستقبل لا ينكسر لفريق عنده جمهور، بعد أن أطلق حكم المباراه نهايتها وجدتهم معآ في تلاحم غير مسبوق، وجدت جمهور لم أري مثله في العالم فلم يغادر الملعب، جدت ملحمه بين جمهور ولاعبين وتشجيع وتبادل تحيه غير مسبوق".

وواصل: "هذا المشهد ذكرني بكلمات خالدة للرئيس السادات رحمة الله عليه حين قال، لقد ظللنا نحتفظ برؤسنا عالية في السماء، وقت أن كانت جباهنا تنزف الدم والألم والمرارة، أنتم يا أبطال لابد أن تحتفظوا برؤسكم عالية رغم ألم الظلم الذي تعرضتم له، كما قال أيضا لقد عاهدت الله وعاهدتكم على أن جيلنا لن يسلم أعلامه إلى جيل سوف يجئ من بعده منكسة أو ذليلة، وإنما سوف نسلم أعلامنا مرتفعة هاماتها، عزيزة صواريها".

واختتم الرمادي: "وانتم أيضًا، ستسلموا راية بيضاء ناصعة لكل الأجيال القادمة بإذن الله، ننتظركم يا أبطال ننتظر ردة فعل اللاعبين ننتظر تركيز وكفائة الجهاز الفني، ننتظر جمهور عظيم يملأ المدرجات وننتظر فرحة مصر وأنتم بعون الله وتوفيقه".

